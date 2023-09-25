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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تقليد ثقافي قاتل.. ثور ينطح رجلا حتى الموت خلال احتفال شهير

ثور ينطح رجل حتى
ثور ينطح رجل حتى الموت

أعلنت السلطات الإسبانية عن وفاة رجل وإصابة صديقه خلال مهرجان ركض الثيران في بلدة بوبلا دي فارنالس بمنطقة فالنسيا في شرق إسبانيا. 

وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية، تعرض الرجل البالغ من العمر 61 عامًا لنطحة في جانبه خلال الحدث، ورغم إجراء عملية جراحية طارئة، فإنه توفي في اليوم التالي. 

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بينما تعرض صديقه البالغ من العمر 63 عامًا لهجوم في ساقيه من قبل الثور نفسه، ويتلقى العلاج في المستشفى وحالته مستقرة.

ثور ينطح رجلا بإسبانيا

تعد وفيات وإصابات خلال مهرجانات ركض الثيران في إسبانيا أمرًا شائعًا. يتم تنظيم المئات من هذه الأحداث في جميع أنحاء البلاد سنويًا، حيث يتم إطلاق الثيران في شوارع المدينة ويقوم الأشخاص بالركض أمامها. 

وعلى الرغم من انتقادات منظمات حقوق الحيوان بشأن المخاطر التي يتعرض لها الجمهور والحيوانات، إلا أن هذه الأحداث لا تزال تحظى بشعبية كبيرة.

تشكل مهرجانات ركض الثيران دعمًا اقتصاديًا هامًا لمنطقة فالنسيا. وفقًا لدراسة أجريت في عام 2019، أنشأت هذه المهرجانات أكثر من 3000 فرصة عمل وجلبت 300 مليون يورو من خلال تنظيم ما يقرب من 10000 حدث سنويًا. وبالتالي، فإن هذه الأحداث تعتبر جزءًا أساسيًا من الاقتصاد المحلي وتعزز السياحة في المنطقة.

مع ذلك، تظل هناك حاجة لإعادة تقييم مخاطر هذه المهرجانات وضمان سلامة الجمهور والحيوانات المشاركة. يجب أن تتخذ السلطات إجراءات صارمة لتقليل المخاطر المحتملة وضمان سلامة الحضور، مع النظر في بدائل ثقافية وترفيهية تحافظ على التقاليد الثقافية وتحمي حقوق الحيوانات في الوقت نفسه.

إطلاق الثيران التقاليد الثقافية السلطات الإسبانية

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