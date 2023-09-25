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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا: القصف الروسي على ميناء أوديسا دمر مخازن حبوب

ميناء أوديسا
ميناء أوديسا

كشفت هيئة الأركان الأوكرانية أن البنية التحتية لميناء أوديسا تعرضت لأضرار جسيمة بسبب القصف الروسي في وقت سابق من اليوم الاثنين.

وأضافت هيئة الأركان أن القصف الروسي على ميناء أوديسا دمر مخازن حبوب.

وفي وقت سابق، أعلن مسؤول أوكراني، اليوم الثنين، عن إصابة شخص على الأقل وحدوث أضرار بليغة في البنية التحتية في ميناء أوديسا نتيجة هجوم روسي عنيف.

وقال المسؤول الأوكراني، إن هجوم روسي على أوديسا ألحق أضرارا بالغة في البنية التحتية لميناء المدينة أوديسا.

وفي وقت سابق، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا شنت هجوما مزدوجا بطائرات بدون طيار وصواريخ على أوكرانيا، واستهدفت بشكل رئيسي الأجزاء الجنوبية من منطقة أوديسا وضربت منشأة زراعية هناك.

وقالت القوات الجوية، على تطبيق مراسلة تيليجرام، إن روسيا أطلقت ست مسيرات  إيرانية الصنع و10 صواريخ كروز، حيث دمرت القوات الأوكرانية منهم ست طائرات بدون طيار وستة صواريخ قبل أن تضرب هدفها.

ويخضع الوضع في أوديسا وموانئها للمراقبة الشديدة من قبل أسواق الحبوب، حيث قالت كييف يوم السبت إن سفينتي شحن وصلتا إلى هناك لاستخدام ممر مؤقت للإبحار إلى موانئ البحر الأسود وتحميل الحبوب للأسواق الأفريقية والآسيوية.

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