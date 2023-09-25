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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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زلزال مدمر وتسونامي بـ4 دول.. العالم الهولندي يثبر الجدل من جديد

العالم الهالعالم
العالم الهالعالم الهولنديولندي

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان :" العالم الهولندي يتراجع عن توقعاته: "الوضع يتغير بسرعة"".

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زلزال بـ 3 دول إحداها عربية.. العالم الهولندي يثير الرعب من جديد|تفاصيل

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مفاجأة.. هل توقع العالم الهولندي زلزال المغرب؟


وجاء في التقرير أن عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، ظهر من جديد وقال إن  الأمور يمكن أن تتغير بسرعة، مثل توقعات الطقس.


وأوضح التقرير أن العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، توقع حدوث زلزال مدمر وتسونامي سيضرب :" إندونيسيا والفلبين، والصين وأستراليا"، ولكن اعتذر عن التوقعات الذي قاله بشأن هذا الزلزال.


وكشف التقرير أن العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، قال إن التحديث الأخير مختلف عما سبق، وأن الأمور تتغير مع تغير الوقت مثل الطقس.


وأوضح التقرير أن العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، تسبب في إثارة الجدل بعد توقعه بزلزال المغرب، وحدث وتسبب في قتل الكثير من المواطنين.


 

عالم الزلازل الهولندي يتوقع مفاجأة بشأن الكوارث المقبلة

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان "هزة أرضية طفيفة في مصر: هل توقعها فعلا عالم الزلازل الهولندي؟".

وجاء في التقرير أن الساعات الماضية تعرضت مصر لـ زلزال بسيط بقوة 4.4 درجة، وأن المعهد القومي لـ البحوث الفلكية أعلن ذلك.

وكشفت القناة أن هذا الزلزال لم ينتج عنه أي أضرار، ولكن هذه الهزة دفع كثيرين للتساؤل، حول صدق توقعات العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، خاصة أنه توقع حدوث هزات.

وأوضحت القناة أن العلماء تقول إنه لا يوجد توقعات بالزلازل، وأن العالم الهولندي فرانك هوجربيتس يعتمد على حسابات فلكية معينة، تجعله يتوقع الهزات والزلازل المقبلة.

وأوضح التقرير أن مواقع التواصل الاجتماعي بها جدل كبير حول من يؤيد أو يرفض توقعات العالم الهولندي فرانك هوجر.

وكشفت القناة، أن العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، أشار إلى أن الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر، سيصل النشاط الزلزالي، إلى أعلى من 6 إلى 7 درجات.

وأوضحت القناة أن العالم حذر من أن الزلزال سيكون بالقرب من سواحل البرتغال أو إسبانيا أو المغرب، وتوقع أن هذا النشاط الزلزالي قد يؤدي لكارثة.

 

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