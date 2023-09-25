شقة بالتقسيط.. تفاصيل التمويل العقاري من بنك التعمير والإسكان

تعتبر مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، من أكثر الموضوعات تناولا عبر محركات البحث المختلفة، كما أن معظم البنوك العاملة في مصر، تتنافس فيما بينها؛ من أجل توفير شروط وتسهيلات تلائم شريحة كبيرة من العملاء.

ويتيح عدد كبير من البنوك العاملة في السوق المصرية، إمكانية الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، والحصول على شقة سكنية، بنظام تقسيط يتناسب مع قيمة دخل صاحب الطلب.

ويقدم بنك الإسكان والتعمير مبادرة التمويل العقاري لعملائه بعدد من الشروط، نسردها خلال السطور التالية، وفقا للموقع الإلكتروني للبنك.

الشروط العامة لمبادرة التمويل العقاري:

- سعر العائد متناقص قيمته 10% بما يعادل 6.69% لمدة 20 سنة.

- الحد الأقصى لمساحة الوحدة 150م٢ (كاملة التشطيب وجاهزة للسكن).

- الحد الأقصى للدخل الشهري للفرد 40.000 جنيه.

- الحد الأقصى للدخل الشهري للأسرة 50.000 جنيه.

- الحد الأقصى لسعر الوحدة المراد تمويلها 2.250.000 جنيه.

- الحد الأدنى للمقدم المسدد 20%.

- الحد الأقصى لنسبة التمويل 80%.

- عدم استفادة المتقدم من المبادرة السابقة أو مشروعات الإسكان الاجتماعي.

- نسبة القسط الشهري بالإضافة إلى الالتزامات البنكية لا تتعدى 40% من الدخل الشهري.

المستندات المطلوبة للتمويل العقاري

الموظفون:

1- تعهد بتحويل الراتب من جهة العمل أو شهادة بالدخل معتمدة من جهة العمل.

2 - بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.

3 - صورة من قسيمة الزواج.

4 - عقد إيجار أو تمليك محل الإقامة أو إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة.

5- كشف حساب لمدة 6 أشهر على الأقل.

ملحوظـة:

بالنسبة لموظفي القطاع الخاص، يجب التصديق على شهادة الدخل المقدمة بصحة التوقيع من أحد البنوك التي تتعامل مع جهة العمل.

أصحاب الأنشطة التجارية

1- شهادة من محاسب قانونياد بالدخل السنوي أو الشهري.

2- مستخرج حديث من السجل التجاري.

3- البطاقة الضريبية.

4- عقد إيجار أو تمليك مقر النشاط.

5- بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.

6- صورة من قسيمة الزواج.

7- عقد إيجار أو تمليك محل الإقامة أو إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة.

- يشترط مضى سنة على القيد بالسجل التجاري.

أصحاب المهن غير التجارية

1- شهادة معتمدة من مصلحة الضرائب بصافي الدخل السنوي لمدة ثلاث سنوات.

2- أو شهادة من محاسب قانوني بالدخل السنوي أو الشهري.

3- البطاقة الضريبية.

4- عقد إيجار أو تمليك ثابت التاريخ لمقر النشاط.

5- بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.

6- صورة من قسيمة الزواج.

7- عقد إيجار أو تمليك محل الإقامة أو إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة.