بنك التعمير والإسكان يشارك في فعاليات معرض "أهلا مدارس"

يشارك بنك التعمير والإسكان في فعاليات معرض أهلا مدارس2023، المقام بأرض المعارض بمدينة نصر بهدف توفير مستلزمات المدارس والسلع الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك خلال الفترة من 14 وحتى 29 من الشهر الجاري.



ويقدم البنك من خلال مشاركته في معرض "أهلاً مدارس" باقة متنوعة من الأنشطة تستهدف دعم توجهات الدولة والبنك المركزي المصري لتعزيز ثقافة الشمول المالي، وذلك من خلال توفير ماكينات الصراف الآلي بداخل المعرض، وتقديم التوعية المالية والترويج للمنتجات والخدمات المصرفية للعارضين والزائرين بالمعرض.



وتأتي مشاركة بنك التعمير والإسكان في فعاليات معرض أهلا مدارس 2023، في إطار تعزيزه لثقافة الشمول المالي، واستهداف وجذب فئات جديدة من العملاء لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.