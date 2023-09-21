عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بنك التعمير والإسكان يشارك في فعاليات معرض "أهلا مدارس"

صدى البلد

    يشارك بنك التعمير والإسكان في فعاليات معرض أهلا مدارس2023، المقام بأرض المعارض بمدينة نصر بهدف توفير مستلزمات المدارس والسلع الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك خلال الفترة من 14 وحتى 29 من الشهر الجاري.


    ويقدم البنك من خلال مشاركته في معرض "أهلاً مدارس" باقة متنوعة من الأنشطة تستهدف دعم توجهات الدولة والبنك المركزي المصري لتعزيز ثقافة الشمول المالي، وذلك من خلال توفير ماكينات الصراف الآلي بداخل المعرض، وتقديم التوعية المالية والترويج للمنتجات والخدمات المصرفية للعارضين والزائرين بالمعرض.


    وتأتي مشاركة بنك التعمير والإسكان في فعاليات معرض أهلا مدارس 2023، في إطار تعزيزه لثقافة الشمول المالي، واستهداف وجذب فئات جديدة من العملاء لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

بنك التعمير والإسكان أهلا مدارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقلبات جوية حادة وسيول تضرب بقوة|الخريف رسميًا خلال ساعات والأرصاد تفجر مفاجأة

منحة شهرين كاملين| مفاجأة سارة من التأمينات لأصحاب المعاشات

إنذار رسمي.. زيزو يصدم الزمالك بقرار ناري

400 جنيه|تراجع تاريخي بأسعار الذهب قبل اجتماع البنك المركزي وعيار 21 مفاجأة

أنا بتكسف .. شاهيناز تطلب الخلع: عايزني طول اليوم بدون ملابس

التثبيت أم رفع محدود.. ماذا سيقرر البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة والشهادات؟

إوعى حد يتكلم.. شوبير يوجه رسالة صارمة بشأن موديست مهاجم الأهلي الجديد

أحداث مثيرة في الأهلي| سر ظهور سيد عبدالحفيظ.. و"خناقة" الشناوي ومنعم تتحول إلى وصلة “هزار”

ترشيحاتنا

تدخل لفسخه.. ميدو يكشف تفاصيل عقد كارثي بين الزمالك وزد

رئيس الوزراء يتفقد سير العمل لإنشاء مسجد وكنيسة بنويبع

ماذا سيدرس طلاب المدارس في العام الدراسي الجديد؟| ننشر تفاصيل توزيع المناهج

الأوقاف تعلن عن مسابقة علوم القرآن الكريم والسنة النبوية ..الاشتراك والجوائز

الحوار الوطني يقرر تعليق أعماله والجلسات بكل أنواعها لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية

اليوم الدولي للسلام.. الأزهر يذكر العالم بالقضية الفلسطينية وجرائم الاحتلال الصهيوني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطوائي أم اجتماعي؟.. ما ترآه أولا بصورة الوهم البصري يكشف لك

قرود تتسبب في زعر للسياح والسكان أمام سوبر ماكت بتايلاند ..صور

مبلغ صادم.. سعر فستان كارمن سليمان يثير الجدل| شاهد

من أجل الوصول لعمله.. رجل يمرعلى 600 تمساح يوميا بهذا البلد| شاهد

فيديو

فتح المدارس أول يوم لطلاب هذه الصفوف | قرار عاجل من التعليم ..فيديو

زوجة لاعب أهلاوي.. تعرف على سلمى الجابري ملكة جمال مصر/ فيديو جراف

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار قبل قرار البنك المركزي.. فيديو

راجل واسمه صبحي.. حفل زفاف أسطوري للبلوجر هيفاء ماجك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ