مصرع سائق وعامل وإصابة عجوز في تصادم تمناية وتروسيكل بسوهاج

انتهت حياة سائق وعامل في العقد الخامس من عمرهما؛ إثر تعرضهما لحادث تصادم بين سيارة سوزوكي تمناية وتروسيكل، وأصيب ثمانيني بجروح في الركبة، بالطريق الزراعي الشرقي دائرة مركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم ووجود جثتين ومصاب.

وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة سوزوكي تمناية قيادة المدعو "عاطف ع.ر- 47 سنة- سائق- ويقيم دائرة المركز"، اختل توازنه واصطدم بدراجة نارية "تروسيكل" قيادة المدعو "أبو السعود ع.م- 44 سنة- عامل- ويقيم دائرة مركز أخميم"، حال خروجه فجأة من إحدى الطرق الفرعية.

ونتج عن ذلك إصابة الأول باشتباه كسر بالقدم وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، والثاني بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي وتوفي عقب وصولهما.

وتبين إصابة مستقل التروسيكل المدعو "عبد السميع ع.ط- 85 سنة- بالمعاش- ويقيم دائرة المركز"، بجروح بالركبة اليسري، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية، وأفاد كلاً من المصاب ونجل شقيق سائق السيارة المدعو "جمال ع.ع.ر- 25 سنة- طبيب- ويقيم بذات الناحية"، وشقيق المتوفي الثاني المدعو "وحيد ع.م- 48 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية"، بمضمون ما سبق ونفوا الشبهة الجنائية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.