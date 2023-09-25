حياة كريمة والأورمان تنظمان احتفالية لتوزيع مساعدات غذائية للأكثر احتياجًا في الفيوم

نظمت مؤسسة حياة كريمة جمعية الأورمان احتفالية كبرى لتوزيع مساعدات غذائية تشمل ثلاثة آلاف كرتونة مواد غذائية وستة آلاف كيلو لحوم، لدعم الأسر الأكثر احتياجًا والفئات الأولى بالرعاية في قرى ونجوع محافظة الفيوم، فضلًا عن عرض نماذج ناجحة لعدد 190 مستفيدًا من مشاريع التمكين الاقتصادي ما بين مشاريع متناهية الصغر وأكشاك، بحضور الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، وقيادات مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان.

وتعد محافظة الفيوم أولى محطات إطلاق فعاليات تطبيق التمكين الاقتصادي، في إطار انطلاقة المؤسسة في ملف التمكين الاقتصادي، الذي يأتي كأول خطوة في إطلاق مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي "600 ألف باب رزق" لتوفير مشاريع إنتاجية لتمكين الحالات غير القادرة اقتصاديًا والمستحقة للدعم مع إعطاء الأولوية للمرأة المعيلة والأشخاص من ذوي الهمم.

وتواصل المؤسسة بحث الحالات لتوفير سبل الدعم المختلفة لهم، ذلك إيمانًا منها بدورها في تنمية المجتمع بكافة طوائفه وأعماره وفئاته المختلفة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.