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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية يختتم مشاركته في مبادرة صيف شبابنا

صدى البلد

اختتم الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية برئاسة أحمد البكري، مشاركته في مبادرة صيف شبابنا ب5 بطولات والتي استضافتها محافظة  الإسكندرية.

وتأتي هذه المشاركة والتي ضمت 5 بطولات في مختلف ألعاب الإتحاد ضمن مبادراة وزارة الشباب الرياضة التي أعلن عن الدكتور اشرف صبحي منذ انطلاق موسم الصيف تحت اسم صيف شبابنا.

وشارك الاتحاد المصري في المبادرة والتي اول من افتتحها في موسم الصيف الحالي ببطولة الراكيت التي اقيمت في مدينة العلمين، وحرص في الاستمرار بالمشاركة حتي اختتتمها  في نهاية الصيف  ب5 العاب وهم، راكت و كورف بول، طاولة، دومينو،فوت فولى والتي استضافتها شاطئ البوريفاج أحدي شواطئ عروس البحر الأحمر بمحافطة الإسكندرية.


وشهد البطولة مشاركة 700  لاعب ولاعبة بالإضافة إلي 100 لاعب من لاعبي ذوي الهمم ليصبح إجمالي عدد المشاركين 800  مشترك من مختلف جميع المحافظات.

وعبر أحمد البكري رئيس الاتحاد، عن سعادته بالمشاركة في مبادرة صيف شبابنا، التي أقيمت في الإسكندرية مضيفا إن المشاركة في المبادرة تعد تأهيل اللاعبين للمشاركة في العديد من البطولات خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الاتحاد المصري للمشاركة في بطولة العالم للدومينو، المقرر إقامتها في امريكا مطلع الشهر المقبل.

وكان الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية، أقام بطولة جمهورية للدومينو والطاولة، في مدينة العريش تحت مبادرة وطن واحد،شارك في البطولة 200 لاعب ولاعبة الشهر قبل الماضي.

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