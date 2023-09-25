عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ٌآخر قطعة فنية.. مروان بابلو يستعد لطرح ألبوم جديد يضم 12 تراك

صدى البلد

يستعد مغنى الراب مروان بابلو لطرح ألبوم غنائى جديد يحمل عنوان" اخر قطعة فنية".

ويتكون الألبوم من 12 تراك ومن المقرر طرحه قريبا عبر قناته بموقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى الرقمية.

وكان قد أثار مطرب الراب مروان بابلو، حالة كبيرة من الجدل في أحدث حفلاته الغنائية التي أحياها في قاعة المنارة، حيث ظهر أمام جمهوره، مرتديًا حجاب رأس أسود اللون. 

وتعد هذه، هي المرة الثانية التي يظهر فيها مروان بابلو، مرتديًا غطاء الرأس (طرحة) في حفلاته الغنائية أمام الجمهور، فقد ظهر من قبل مرتديًا حجاب بني اللون. 

مروان بابلو بالحجاب 

و فاجأ مغني الراب مروان بابلو جمهور حفل كايروكي في المنارة بالظهور في الحدث، والغناء برفقة أمير عيد على المسرح، بشكل غامض مرتدي نظارة شمسية وحجاب على الرأس.

حفل مروان بابلو 

وشهد الحفل حضور مجموعة من الشخصيات العامة والفنانين، مع تفعيل خدمة تُطبق لأول مرة بالوطن العربي في عالم الحفلات الغنائية، حيث تتيح للجمهور الذي لا يستطيع أن يحضر الحفل "لايڤ" أن يحضرها " أونلاين" في أي مكان يتواجد به بالإضافة إلى التحكم في وضع الكاميرا لكيفية مشاهدة كايروكي على المسرح والجمهور الذي يحضر الحفل "لايڤ".

‎يذكر أن فريق «كايروكي» طرح مؤخرا ألبوم «روما»، والذي ضم 12 أغنية، وهم «ساموراي، زمن الكلام، جوني كاش، أنا نجم، بسرح وأتوه، روما، روبرتو، كوسارتيكا، متوحشنيش، جيمس دين»، إلى جانب أغنية «نفسي أحبك» بالتعاون مع سارة مول، ، و«تارانتينو» بالتعاون مع مغني الراب مروان بابلو. 

مروان بابلو بالحجاب مروان بابلو حفل مروان بابلو مطرب الراب مروان بابلو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضيحة انتهت بإطفاء أنوار المسرح| القصة الكاملة لصفع ميدو عادل.. ولقاء سويدان: "تفتكروا ليه الست تضرب راجل؟"

600 جنيه رسميًا الآن| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بمحلات الصاغة

إثارة جديدة في الأهلي| إيقاف كهربا 3 أشهر.. والخطيب ينتظر رد كولر بشأن هذا النجم

مجنونة يا قوطة| انخفاض غير مسبوق في أسعار الطماطم.. هل تعود إلى 5 جنيهات؟

كل الرجالة بتحبني ما عدا هذا الشخص.. ياسمين صبري تفجر مفاجأة

ياسمين صبري تظهر مع عمرو أديب بعد خلاف الـ 4 ملايين جنيه

الدولار رسميًا الأن| مفاجأة في سعر الأخضر بعد قرار البنك المركزي الأخير

ماتت بسببه...أعراض صادمة لـ مرض ابنة البلوجر نانسي زيدان

ترشيحاتنا

8 نجوم .. الزمالك يفتقد أوراقًا رابحة فى مواجهة المقاولون الليلة

وزير الداخلية يهنئ قيادات الدولة بمناسبة المولد النبوى الشريف

فيروس جديد .. ما قصة اكس وحقيقة خطورته عن كورونا؟ .. فيديو

نستقبل هذه المناسبة بمشاعر الفخر والاعتزاز.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس بذكرى المولد النبوى

الكرملين يرفض إلقاء أرمينيا اللوم على روسيا بشأن أزمة كاراباخ

لقاح مشترك جديد لـ الإنفلونزا وكورونا .. الصحة العالمية توضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. طريقة عمل كيكة الحلم

مصنوع من الزجاج.. فستان ميريام فارس في بيروت يثير ضجة| شاهد

أقوى من المضاد الحيوي.. وصفة لعلاج نزلات البرد الحادة

سيئ جدا | هجوم على إليسا لسبب مثير .. شاهد

فيديو

مش بصرف جنيه على لبسي.. ياسمين صبري تكشف سر أناقتها والرياضة المفضلة لها

لونه بيتغير.. أبل تواجه شكاوى بالجملة من iPhone 15 Pro

بيجروا ورا النقل.. تفاصيل القبض على لصوص البطاطس

ضربته بالقلم على وشه.. تفاصيل أزمة لقاء سويدان وميدو عادل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ