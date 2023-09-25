الأمم المتحدة تتهم روسيا بالتحريض على الإبادة الجماعية في أوكرانيا

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن محققي الأمم المتحدة أشاروا إلى شبهات بالتحريض على إبادة جماعية في أوكرانيا عبر وسائل الإعلام الروسية.

بحسب الأمم المتحدة، فإن الإبادة الجماعية هي جريمة ترتكب بنية تدمير جماعة قومية أو إثنية أوعرقية أو دينية كلياً أو جزئياً.

بذلك، فإن الإبادة الجماعية تصنف كجريمة حرب تفوق في شناعتها القتل غير القانوني للمدنيين. لكن القانون يشترط إثبات نية تدمير المجموعة.

وتُعتبر الإبادة التي شنّها النازيون إبان الحرب العالمية الثانية الأسوأ في العصر الحديث. كذلك الإبادة الجماعية في رواندا وسريبرينيتسا.

أقرّت الأمم المتحدة اتفاقية لمنع جريمة الإبادة الجماعية في الـ 9 من ديسمبر 1948 . وهي بذلك تُعد أول معاهدة لحقوق الإنسان تعتمدها المنظمة الدولية، إذ أنها اعتمدت قبل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وبحسب نص الاتفاقية في المـادة الثانية منها، تشمل الإبادة الجماعية أعمال القتل، والإيذاء الجسدي أو الروحي، وإخضاع جماعة عمداً لظروف معيشية يراد بها تدميرهم، وفرض تدابير تحول دون إنجاب أطفال داخل الجماعة، ونقل أطفال عنوة إلى جماعة أخرى.