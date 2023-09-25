ملابس البحر.. رانيا منصور تستعرض جمالها بصور جديدة| شاهد

نشرت الفنانة رانيا منصور، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة ولافتة تكشف جمالها.

وتألقت رانيا منصور، مرتدية بنطالا باللون الأبيض، ونسقت معه توب باللون الأبيض أيضا ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت رانيا منصور، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها ويكشف جمال انوثتها.

كما اختارت رانيا منصور، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور رانيا منصور