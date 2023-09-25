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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ذكرى صلاح السقا | رائد فن تحريك العرائس.. ومبدع الليلة الكبيرة

صدى البلد

يصادف اليوم ذكرى وفاة المخرج المسرحي صلاح السقا، هو فنان مسرحي مصري اشتهر بتحريك العرائس وتأسيسه لمسرح العرائس في مصر. 

وُلد في 11 مارس 1932 في قرية صهرجت الصغرى التابعة لمحافظة الدقهلية. تخرج في كلية الحقوق بجامعة عين شمس، وعمل كمحام لمدة عام واحد فقط قبل أن يتبع حلمه في العمل في مجال فن العرائس.

بداية مشوار صلاح السقا الفني 

بدأ السقا مشواره الفني بالتدريب على فن العرائس في دورة قام بها "سيرجي أورازوف"، الذي يعتبر الأب الروحي لفناني العرائس في العالم. سافر بعدها إلى رومانيا وحصل على دبلوم الإخراج المسرحي في تخصص فن العرائس. وفي عام 1969، حصل على درجة الماجستير في الإخراج من معهد السينما في مصر.

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قدم السقا العديد من الأعمال المسرحية التي استخدم فيها العرائس المتحركة، وكان له تعاون وثيق مع الشاعر صلاح جاهين والملحن سيد مكاوي في إنتاج أوبريت "الليلة الكبيرة" الشهير. وقد تعاون أيضًا مع عدد من الشعراء الآخرين مثل عبد الرحمن الأبنودي وسيد حجاب.

مناصب صلاح السقا

شغل السقا منصب مدير مسرح العرائس منذ إنشائه في عام 1960 حتى 1962، ومن 1968 حتى 1992. كما تقلد مناصب عديدة في مجال الفن والثقافة، حيث تدرج في المناصب حتى وصل إلى درجة وكيل أول وزارة الثقافة. وقد تم اختياره أيضًا كعضو في الهيئة العالمية لفنون ومسرح العرائس.

جوائز 

حصل صلاح السقا على العديد من الجوائز التقديرية عن عمله، بما في ذلك جائزة برلين وجائزة بوخارست العالمية، وشهادة تقدير من الولايات المتحدة الأمريكية. كما حصل على العديد من الدروع والميداليات الذهبية من مهرجانات ومؤسسات فنية مرموقة، وتم منحه وسامًا من عمدة "مستل باخ" في النمسا بعد عرض أوبريت "الليلة الكبيرة".

صلاح السقا الإخراج المسرحى الشاعر صلاح جاهين الليلة الكبيرة المخرج المسرحي صلاح السقا أوبريت الليلة الكبيرة

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