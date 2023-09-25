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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم البحيرة يحصد المركز الثاني علي مستوى الجمهورية في بطولة تنس الطاولة

تعليم البحيرة يحصد
تعليم البحيرة يحصد المركز الثاني علي مستوي الجمهورية

أشادت الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بحصول فريق اللجنة الرياضية بمديرية التربية والتعليم علي المركز الثاني علي مستوي الجمهورية ببطولة تنس الطاوله للمصالح الحكومية والتى أقيمت بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، خلال الأيام الماضية.

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وأشار يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة ، إلى أن فريق تعليم البحيرة صعد للمباراة النهائية بالبطولة عقب تتويجه بالمركز الأول على مستوى المحافظة، ليصعد ممثلا للمصالح الحكومية بالبحيرة.

واستهل الفريق مشواره بالفوز على فريق دمياط 0/2 ثم فاز علي سوهاج 0/2 وتصدر مجموعته الخامسة ليصعد الي دور 16 الذى فاز فيه علي فريق الاسكندريه 0/2 وبدور الثمانية الفوز على فريق كفر الشيخ 2 /1.

وفى دور الــــ 4 التقى الفريق صباح اليوم مع فريق الجيزة وحقق الانتصار، ليخسر فى مباراته النهائية ويحل فى المركز الثاني جمهوريا.

واشاد وكيل الوزارة بتلك النتائج والتمثيل المشرف والحصاد المثمر الذى حققه الفريق والجهد المبذول والمشرف والذى توج بالحصول على المركز الثانى جمهوريا.

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