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رئيس التحرير
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مستمر في الهبوط .. أسعار الذهب اليوم |فيديو

تسنيم خيري مذيعة
تسنيم خيري مذيعة صدى البلد

قدمت تسنيم خيري مذيعة صدى البلد تغطية خاصة حول أخر مستجدات أسعار الذهب والدولار حيث يواصل الدولار استقراره للشهر السادس على التوالي في البنوك، وسجل اليوم الاثنين 25 سبتمبر 2023, فى البنك المركزي المصرى نحو 30.83جنيه للشراء و 30.96جنيه للبيع .

وعن سعره في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، فسجل نحو  30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .

وجاء أعلى سعر صرف للدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث سجل 30.95جنيه للشراء.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الدولار نحو 30.85جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع، كبنوك الأهلى المتحد،التجارى الدولي CIB ،أبوظبي التجاري،الإسكندرية،فيصل الإسلامى المصرف العربي الدولي،الامارات دبي الوطني،المصري للتنمية الصادرات،قطر الوطنيQNB.

كذلك في المصرف المتحد،كريدى اجريكول،قناة السويس،الكويت الوطني،المشرق،إتش أس بى سى HSBC،بلوم.

أما في بنك التنمية الصناعية فسجل سعر صرف الدولار نحو  30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .

وكان قد ثبت البنك المركزي في اجتماعه الأخيرة، الخميس الماضي أسعار الفائدة الأساسية للمرة الرابعة خلال عام 2023.

وأبقي سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب..لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو 

أسعار الذهب الدولار مستجدات أسعار الذهب سعر صرف للدولار

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