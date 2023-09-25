شراشيب وآلوان.. رانيا يوسف تثير ضجة بظهور جديد | شاهد

شاركت الفنانة رانيا يوسف، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة.

وأطلت رانيا يوسف، مرتديه جيب باللون الكحلي من الشراشيب، ونسقت معها توب قصير باللون الأزرق ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت رانيا يوسف، في المكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون الأحمر الغامق ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت رانيا يوسف، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور رانيا يوسف