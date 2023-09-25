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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عدوك ابن كارك.. جامع كرتون ينهي حياة أبو الدهب وسط الشارع بالهرم

صدى البلد

نشبت مشاجرة بين عمال جمع مخلفات الكرتون بمنطقة الهرم، استخدم فيها السلاح الأبيض من كلا الطرفين ما نتج عنه إنهاء حياة عامل طعنا.

 

تلفت أجهزة الأمن بلاغا من أهالي منطقة المريوطية بالهرم يفيد بوجود جثة عامل وسط الشارع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص عثر على جثة العامل بها قطع غائر بمنطقة الرقبة.

 

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وكشفت تحريات المباحث، أن مشاجرة جرت بين طرفين يعملان في جمع مخلفات الكرتون، ما أدى إلى مقتل أحد الأطراف ويدعى أبو الدهب، وتم إخطار جهات التحقيق التي أمرت بوضع الجثة بمشرحة مستشفى أم المصريين، وكلفت رجال المباحث بالقبض على المتهم.

مشاجرة الهرم انهاء حياة عامل المريوطية جثة عامل

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