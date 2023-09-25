خبيرة تغذية: كورس الأناسيليوم يساعد على إنقاص الوزن ومصرح من وزارة الصحة|فيديو

قالت مها عطوة خبيرة التغذية، إن كورس الأناسيليوم يتضمن قشور السيليوم، وهي عبارة عن ألياف طبيعية تملأ المعدة وتساعد على إنقاص الوزن، مؤكدة أن الكورس مصرح به من وزارة الصحة.

وقالت مها عطوة، خلال لقائها ببرنامج "مطبخ البلد" عبر فضائية "صدى البلد"، إن كورس الأناسيليوم يساعد غير القادرين على اتباع نظام غذائي على إنقاص أوزانهم، منوهة بأن شرب المياه بكميات كبيرة يساعد على إنقاص الوزن.

عرض كورس الأناسيليوم



وتابعت خبيرة التغذية، أن عرض كورس الأناسيليوم عبارة عن كورس الاناسيليوم بتخفيض 40%، و كريم نضارة، و العرض الثاني كورس الأناسيليوم و الماجيك بوكس بتخفيض 50%.