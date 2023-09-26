الصين تأمل في رفع الاتحاد الأوروبي لقيود تصدير المنتجات فائقة التقنية لها

قال نائب رئيس الوزراء الصيني خه لي فنغ خلال حوار اقتصادي وتجاري رفيع المستوى في بكين إن الصين تأمل في أن يرفع الاتحاد الأوروبي القيود المفروضة على تصدير المنتجات فائقة التقنية إلى البلاد.



وبحسب وكالة أنباء “سي ان بي سي عربية”، أضاف نائب رئيس الوزراء الصيني لدى اجتماعه مع مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس أن الجانبين اتفقا على العمل معا من أجل استقرار سلاسل التوريد والتصدي لفك الارتباط بينهما.

على صعيد آخر، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، إن الحملة التي تشنها الولايات المتحدة على الشركات الصينية ليست لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وأكدت ماو نينج خلال مؤتمر صحفي اليوم، أنها محاولة لعرقلة تنمية الشركات الصينية من خلال وسائل غير قانونية وغير عادلة في وقت لم تتمكن فيه الولايات المتحدة من أخذ زمام المبادرة في السباق.

جاء ذلك ردًا على اختراق الولايات المتحدة لخوادم المقر الرئيسي لشركة هواوي، الذي يعود تاريخه إلى عام 2009.

وتصاعدت التوترات بين الصين وأمريكا في مجال التكنولوجيا، أيضا بعد إعلان هواوي عن طرحها هاتفها الذكي الجديد المزود برقائق الكترونية للمعالجة.

ما دفع الحكومة الأمريكية إلي فتح تحقيق رسمي لمعرفة كيفية حصول بكين علي تلك الرقائق، خاصة بعد فرض واشنطن قيود قوية من أجل حصول الصين علي الرقائق.