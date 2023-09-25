عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنك المركزي الأوروبي يوضح مستقبل أسعار الفائدة والتضخم

صدى البلد

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، اليوم الاثنين، إن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة بما يكفي لتقييد النشاط التجاري طالما كان ذلك ضروريا، وذلك للتغلب على التضخم لأن الضغط الصعودي على الأسعار لا يزال قويا في الدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو.

وحسب الأسوشيتد برس، قالت كريستين لاجارد إن الإنفاق القوي على العطلات والسفر وزيادة الأجور أدى إلى تباطؤ انخفاض مستويات الأسعار حتى مع استمرار تباطؤ الاقتصاد. ولم يتراجع التضخم السنوي في منطقة اليورو إلا بشكل طفيف من 5.2% في يوليو إلى 5.3% في أغسطس.

قالت لاجارد أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي: ما زلنا مصممين على ضمان عودة التضخم إلى هدفنا البالغ 2% على المدى المتوسط في الوقت المناسب. يستمر التضخم في الانخفاض ولكن من المتوقع أن يظل مرتفعًا جدًا لفترة طويلة جدًا. 

قالت لاجارد إن أسعار الفائدة مرتفعة الآن بما يكفي لتقديم "مساهمة كبيرة" في خفض التضخم إذا تم الحفاظ عليها لفترة طويلة بما فيه الكفاية. ويتوقع البنك تراجع التضخم إلى متوسط 2.1% في عام 2025 بعد أن سجل مستوى قياسيا عند 10.6% في أكتوبر.

ورفع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي سعر الفائدة القياسي على الودائع إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 4% بعد وتيرة زيادات قياسية من سالب 0.5% في يوليو 2022.

يعتقد المحللون أن البنك المركزي الأوروبي قد يكون قد انتهى من رفع أسعار الفائدة نظرا لعلامات الضعف المتزايد في الاقتصاد الأوروبي. وأوقفت البنوك المركزية الأخرى، بما في ذلك بنك إنجلترا والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، زيادات أسعار الفائدة الأسبوع الماضي مع اقترابها من نهاية حملاتها السريعة لرفع أسعار الفائدة.

إن أسعار الفائدة المرتفعة هي السلاح الرئيسي للبنوك المركزية ضد التضخم المفرط. فهي تؤثر على تكلفة الائتمان في جميع أنحاء الاقتصاد، مما يجعل الاقتراض لأشياء مثل شراء المنازل أو بناء مرافق تجارية جديدة أكثر تكلفة. وهذا يقلل الطلب على السلع، وبالتالي التضخم، ولكنه يخاطر أيضًا بتقييد النمو الاقتصادي.

وأثارت أسعار الفائدة المرتفعة التي فرضها البنك المركزي الأوروبي تباطؤا حادا في صفقات العقارات والبناء وأنهت ارتفاع أسعار المنازل في منطقة اليورو على مدى سنوات.

قالت لاجارد إن الاقتصاد "شهد ركودا على نطاق واسع" في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، وتشير البيانات الواردة إلى "مزيد من الضعف" في الربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر. واستشهدت بتوقعات البنك المركزي الأوروبي التي تتوقع أن ينتعش الاقتصاد مع انخفاض التضخم، مما يمنح الناس المزيد من القوة الشرائية.

البنك المركزي الأوروبي آثار التضخم العالمي اسعار الفائدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إثارة جديدة في الأهلي| إيقاف كهربا 3 أشهر.. والخطيب ينتظر رد كولر بشأن هذا النجم

600 جنيه رسميًا الآن| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بمحلات الصاغة

فضيحة انتهت بإطفاء أنوار المسرح| القصة الكاملة لصفع ميدو عادل.. ولقاء سويدان: "تفتكروا ليه الست تضرب راجل؟"

قبل الأول من أكتوبر.. هل يسحب البصل لقب "المجنونة" من الطماطم؟

خوفا من تجربه سافيو| قرار عاجل من كولر بشأن موديست

ترشح السيسي لفترة جديدة.. إقبال كثيف لعمل التوكيلات بالشهر العقاري بالقاهرة.. صور

الدولار رسميًا الأن| مفاجأة في سعر الأخضر بعد قرار البنك المركزي الأخير

جرح قطعي بالرأس.. تطورات الحالة الصحية لـ محمود الخطيب.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الاعلى أجرا في برنامج الحكاية.. أسرار حلقة ياسمين صبري مع عمرو أديب

بيان عاجل من السلطات السعودية بشأن الشحنات المعفاة من الرسوم الجمركية

بيراميدز يهزم البنك 1-0 ويتصدر الدوري المصري مؤقتا

تنسيق الشهادات المعادلة 2023.. الفرصة الأخيرة لتقليل الاغتراب

معيط يشيد بدور البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية..ويكشف عن التجربة المصرية

رغم خسارة البرونزية| الأهلي يسجل 3 إنجازات تاريخية في كأس العالم للسلة.. ومفاجأة للاعب الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اوعي تتجاهليها .. 10 نصائح لأولياء الأمور مع بداية العام الدراسي

بالحجاب.. ميرهان حسين تثير ضجة بظهورها | شاهد

شاهد..قصوه على ارتفاع 25 قدما..شعر امرأة هندية يضعها في مأزق بدولاب الهواء

فستان مجسم.. نسرين طافش تستعرض جمالها.. شاهد

فيديو

تعليق صادم من مروة صبري على أزمة حسن شاكوش وريم طارق.. فيديو

حصلت مرة واحدة.. لقاء الخميسي تكشف تعرضها للخيانة ورأيها في الحجاب

تسونامي وزلزال مدمر .. العالم الهولندي يحذر 4 دول.. تفاصيل

قرار عاجل من التعليم لصحة الطلاب في العام الجديد.. هل كورونا السبب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ