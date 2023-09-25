البنك المركزي الأوروبي يوضح مستقبل أسعار الفائدة والتضخم

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، اليوم الاثنين، إن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة بما يكفي لتقييد النشاط التجاري طالما كان ذلك ضروريا، وذلك للتغلب على التضخم لأن الضغط الصعودي على الأسعار لا يزال قويا في الدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو.

وحسب الأسوشيتد برس، قالت كريستين لاجارد إن الإنفاق القوي على العطلات والسفر وزيادة الأجور أدى إلى تباطؤ انخفاض مستويات الأسعار حتى مع استمرار تباطؤ الاقتصاد. ولم يتراجع التضخم السنوي في منطقة اليورو إلا بشكل طفيف من 5.2% في يوليو إلى 5.3% في أغسطس.

قالت لاجارد أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي: ما زلنا مصممين على ضمان عودة التضخم إلى هدفنا البالغ 2% على المدى المتوسط في الوقت المناسب. يستمر التضخم في الانخفاض ولكن من المتوقع أن يظل مرتفعًا جدًا لفترة طويلة جدًا.

قالت لاجارد إن أسعار الفائدة مرتفعة الآن بما يكفي لتقديم "مساهمة كبيرة" في خفض التضخم إذا تم الحفاظ عليها لفترة طويلة بما فيه الكفاية. ويتوقع البنك تراجع التضخم إلى متوسط 2.1% في عام 2025 بعد أن سجل مستوى قياسيا عند 10.6% في أكتوبر.

ورفع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي سعر الفائدة القياسي على الودائع إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 4% بعد وتيرة زيادات قياسية من سالب 0.5% في يوليو 2022.

يعتقد المحللون أن البنك المركزي الأوروبي قد يكون قد انتهى من رفع أسعار الفائدة نظرا لعلامات الضعف المتزايد في الاقتصاد الأوروبي. وأوقفت البنوك المركزية الأخرى، بما في ذلك بنك إنجلترا والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، زيادات أسعار الفائدة الأسبوع الماضي مع اقترابها من نهاية حملاتها السريعة لرفع أسعار الفائدة.

إن أسعار الفائدة المرتفعة هي السلاح الرئيسي للبنوك المركزية ضد التضخم المفرط. فهي تؤثر على تكلفة الائتمان في جميع أنحاء الاقتصاد، مما يجعل الاقتراض لأشياء مثل شراء المنازل أو بناء مرافق تجارية جديدة أكثر تكلفة. وهذا يقلل الطلب على السلع، وبالتالي التضخم، ولكنه يخاطر أيضًا بتقييد النمو الاقتصادي.

وأثارت أسعار الفائدة المرتفعة التي فرضها البنك المركزي الأوروبي تباطؤا حادا في صفقات العقارات والبناء وأنهت ارتفاع أسعار المنازل في منطقة اليورو على مدى سنوات.

قالت لاجارد إن الاقتصاد "شهد ركودا على نطاق واسع" في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، وتشير البيانات الواردة إلى "مزيد من الضعف" في الربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر. واستشهدت بتوقعات البنك المركزي الأوروبي التي تتوقع أن ينتعش الاقتصاد مع انخفاض التضخم، مما يمنح الناس المزيد من القوة الشرائية.