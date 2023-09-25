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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من بيلاروسيا بشأن تكريم البرلمان الكندي جنديا أوكرانيا نازيا

بيلاروسيا
بيلاروسيا

قالت وزارة الخارجية البيلاروسية، اليوم الاثنين، إنها تتوقع أن تتقدم كندا باعتذارات رسمية  لدعوة أحد المحاربين القدامى النازيين الأوكرانيين إلى البرلمان الكندي.

وأوضحت وزارة الخارجية البيلاروسية في بيان لها، أن بيلاروسيا تشعر بالغضب والإهانة العميقة بسبب الصور التي التقطها أعضاء مجلس العموم الكندي وهم يكرمون أحد قدامى المحاربين النازيين، وهي الدولة التي قُتل واحد من كل ثلاثة أشخاص من مواطنيها في الحرب العالمية الثانية التي شارك فيها المحارب النازي.

وأضاف بيان الخارجية البيلاروسية: "نطالب المنظمات الدولية والعامة، وكذلك الجمعيات والمؤسسات التي تم إنشاؤها تخليدا لذكرى ضحايا الحرب العالمية الثانية، بإعطاء تقييم قانوني وأخلاقي مناسب لهذا الحادث"، لافتة إلى أننا نتوقع اعتذارات رسمية من القيادة الكندية.

وفي وقت سابق، نشرت وكالة أسوشيتد برس صورًا لخطاب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، والتي أظهرت بشكل خاص الحاضرين وهم يصفقون وقوفًا لجندي نازي أوكراني يبلغ من العمر 98 عامًا خدم في فرقة فافن جرينادير الرابعة عشرة التابعة لقوات الأمن الخاصة (الجاليكية الأولى) خلال الفترة الحرب العالمية الثانية.

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