بسام راضي: تحويل 100 مليون دولار ديونا لإيطاليا على مصر لمشروعات استثمارية

كشف السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، عن تفاصيل إسقاط إيطاليا 100 مليون دولار ديونا عن مصر.

وقال السفير بسام راضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "إسقاط إيطاليا هو برنامج بدأ منذ ما يقرب من عشرين عامًا، وهو عبارة عن استكمال لبرنامج مبادلة الديون بين الدولتين".

وأضاف سفير مصر في إيطاليا، "هذه الديون قديمة وسيادية بين الحكومتين، ويتم التعامل معها بعدم السداد النقدي ولكن تحويل قيمة الديون إلى مشروعات استثمارية في مصر، ويستفيد منها الطرفان بقيمة هذه الديون".

وأوضح "أول مرحلة من هذا البرنامج كانت عام ٢٠٠١ بقيمة ١٤٥ مليون دولار، وتم فيها بعض المشروعات، والمرحلة الثانية كانت عام ٢٠٠٧ وبلغت قيمتها ١٠٠ مليون دولار وتم من خلال هذا الاتفاق تمويل ٣٢ مشروعًا في قطاعات تنموية مختلفة مكافحة الفقر وتوفير وظائف جديدة بتكاليف منخفضة من خلال نظام إدارة المخلفات الصلبة".

وتابع "المرحلة الثالثة من البرنامج هي المرحلة الحالية التي وقعت بين البلدين في مايو الماضي وتبلغ قيمتها ١٠٠ مليون دولار، يجري تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في مختلف المجالات من قطاع الأمن الغذائي، والبيئة، والزراعة، والتغذية، والتعليم، ومحاطات المياه وتوفير فرص العمل، وبعض المشروعات الخاصة برفع الخدمات في القرى، وغيرها من المشروعات".