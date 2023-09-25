ياسمين علي ضيفة شيرين سليمان في سبوت لايت

تستضيف الإعلامية شيرين سليمان في الحلقة الجديدة من برنامجها سبوت لايت المذاع على شاشة صدى البلد، الفنانة ياسمين علي التي تتحدث عن كواليس حفلها مع الفنان علي الحجار وكواليس مشاركتها في الدراما التلفزيونية وتكشف أيضا كواليس خاصة عن أعمالها الغنائية الجديدة والبومها الغنائي، كما تكشف أيضا سر عدم ظهورها في حفلات الاوبرا.

وتتحدث أيضا في الحلقة عن علاقتها بأسرتها ورأيهم في دخولها عالم الفن، كما تكشف عن الأشخاص الذين كانوا السبب في دخولها عالم السوشيال ميديا ودورها في شهرتها والاغنية التي لم تتوقع ان تحقق نجاح كبير وتكون سبب في شهرتها واحترافها الغناء، كما تتحدث عن كواليس اختيارها للأغاني والكلمات والالحان التي تقدمها والمحاذير التي وضعتها لنفسها في التمثيل والغناء.



برنامج سبوت لايت تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويذاع اسبوعيا على شاشة صدى البلد يوم الجمعة الساعة العاشرة مساء.