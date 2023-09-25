مؤيدو السيسي بمدينة نصر وعين شمس يتوافدون لعمل التوكيلات بالشهر العقاري| صور

توافد عدد كبير من أهالي منطقتي مدينة نصر أول وثان وعين شمس علي مقرات الشهر العقاري لعمل توكيلات لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لتأييده والمطالبة بترشيحه فترة رئاسة جديدة.

وقد شهدت عدد من مناطق القاهرة اليوم الإثنين إقبالا كثيفا من المواطنين علي عمل توكيلات لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بالشهر العقاري بكل منطقة، حيث اصطف الآلاف من المواطنين أمام مقرات الشهر العقاري بعدد من المناطق المختلفة بمحافظة القاهرة لعمل التوكيلات.

ومن بين تلك المناطق التي شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين علي مكاتب التوثيق ( مدينة نصر أول وثان و عين شمس والبساتين وبدر وحلوان و بولاق أبو العلا والسيدة زينب والزيتون والشروق والزاوية الحمراء وغيرهم من المناطق الأخري ) والتي شارك فيها كافة أطياف المجتمع من كبار سن وسيدات وشباب ، الذين أكدوا علي حرصهم في الحضور لعمل توكيلات بترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة التنمية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، قد عقدت اليوم الاثنين مؤتمرا في تمام الساعة الثانية والنصف بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وتم إعلان جميع التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضحت الوطنية للانتخابات بأن الانتخابات الرئاسية المقبل تحت اشراف قضائي كامل ، علي ان يكون قاضي لكل صندوق ، وسيتم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية من 5 اكتوبر حتي 14 اكتوبر ، وأيضا يكون التصويت للمصرين خارج جمهورية مصر العربية ايام ،الجمعة السبت والأحد 1,2,3 ديسمبر المقبل ، والانتخابات داخل مصر ايام الاحد والاثنين والثلاثاء 10,11,12 ديسمبر المقبل ، والاعادة المصرين بالخارج ايام الجمعة والسبت والاحد ٥،٦،٧ يناير ، اما الإعادة داخل مصر ايام ٨،٩،١٠ يناير ٢٠٢٤ .

مؤيدو السيسي بمدينة نصر وعين شمس

مؤيدو السيسي بمدينة نصر وعين شمس

مؤيدو السيسي بمدينة نصر وعين شمس

مؤيدو السيسي بمدينة نصر وعين شمس

مؤيدو السيسي بمدينة نصر وعين شمس

مؤيدو السيسي بمدينة نصر وعين شمس

مؤيدو السيسي بمدينة نصر وعين شمس

مؤيدو السيسي بمدينة نصر وعين شمس

مؤيدو السيسي بمدينة نصر وعين شمس