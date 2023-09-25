عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مؤيدو السيسي بمدينة نصر وعين شمس يتوافدون لعمل التوكيلات بالشهر العقاري| صور

مؤيدو السيسي من أمام
مؤيدو السيسي من أمام مقر الشهر العقاري

توافد عدد كبير من أهالي منطقتي مدينة نصر أول وثان وعين شمس علي مقرات الشهر العقاري لعمل توكيلات لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لتأييده والمطالبة بترشيحه فترة رئاسة جديدة.

 

وقد شهدت عدد من مناطق القاهرة اليوم الإثنين إقبالا كثيفا من المواطنين علي عمل توكيلات لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بالشهر العقاري بكل منطقة، حيث اصطف الآلاف من المواطنين أمام مقرات الشهر العقاري بعدد من المناطق المختلفة بمحافظة القاهرة لعمل التوكيلات.

 

ومن بين تلك المناطق التي شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين علي مكاتب التوثيق ( مدينة نصر أول وثان و عين شمس والبساتين وبدر وحلوان و بولاق أبو العلا والسيدة زينب والزيتون والشروق والزاوية الحمراء وغيرهم من المناطق الأخري ) والتي شارك فيها كافة أطياف المجتمع من كبار سن وسيدات وشباب ، الذين أكدوا علي حرصهم في الحضور لعمل توكيلات بترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة التنمية.

 

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، قد عقدت اليوم الاثنين مؤتمرا في تمام الساعة الثانية والنصف بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وتم إعلان جميع التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

 

وأوضحت الوطنية للانتخابات بأن الانتخابات الرئاسية المقبل تحت اشراف قضائي كامل ، علي ان يكون قاضي لكل صندوق ، وسيتم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية من 5 اكتوبر حتي 14 اكتوبر ، وأيضا يكون التصويت للمصرين خارج جمهورية مصر العربية ايام ،الجمعة السبت والأحد 1,2,3 ديسمبر المقبل ، والانتخابات داخل  مصر ايام الاحد والاثنين والثلاثاء 10,11,12 ديسمبر المقبل ، والاعادة المصرين بالخارج ايام الجمعة والسبت والاحد ٥،٦،٧ يناير  ، اما الإعادة داخل مصر ايام ٨،٩،١٠ يناير ٢٠٢٤ .

مؤيدو السيسي بمدينة نصر وعين شمس
مؤيدو السيسي بمدينة نصر وعين شمس
مؤيدو السيسي بمدينة نصر وعين شمس
مؤيدو السيسي بمدينة نصر وعين شمس
مؤيدو السيسي بمدينة نصر وعين شمس
مؤيدو السيسي بمدينة نصر وعين شمس
مؤيدو السيسي بمدينة نصر وعين شمس
مؤيدو السيسي بمدينة نصر وعين شمس
مؤيدو السيسي بمدينة نصر وعين شمس
مؤيدو السيسي بمدينة نصر وعين شمس
مؤيدو السيسي بمدينة نصر وعين شمس
مؤيدو السيسي بمدينة نصر وعين شمس
مؤيدو السيسي بمدينة نصر وعين شمس
مؤيدو السيسي بمدينة نصر وعين شمس
مؤيدو السيسي بمدينة نصر وعين شمس
مؤيدو السيسي بمدينة نصر وعين شمس
مؤيدو السيسي بمدينة نصر وعين شمس
مؤيدو السيسي بمدينة نصر وعين شمس
مؤيدو السيسي بمدينة نصر وعين شمس
مؤيدو السيسي بمدينة نصر وعين شمس
مدينة نصر عين شمس الانتخابات الرئاسية السيسي الهيئة الوطنية للانتخابات الشهر العقاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إثارة جديدة في الأهلي| إيقاف كهربا 3 أشهر.. والخطيب ينتظر رد كولر بشأن هذا النجم

الاعلى أجرا في برنامج الحكاية.. أسرار حلقة ياسمين صبري مع عمرو أديب

فضيحة انتهت بإطفاء أنوار المسرح| القصة الكاملة لصفع ميدو عادل.. ولقاء سويدان: "تفتكروا ليه الست تضرب راجل؟"

جرح قطعي بالرأس.. تطورات الحالة الصحية لـ محمود الخطيب.. تفاصيل

خوفا من تجربه سافيو| قرار عاجل من كولر بشأن موديست

الدولار رسميًا الأن| مفاجأة في سعر الأخضر بعد قرار البنك المركزي الأخير

كل الرجالة بتحبني ما عدا هذا الشخص.. ياسمين صبري تفجر مفاجأة

قبل الأول من أكتوبر.. هل يسحب البصل لقب "المجنونة" من الطماطم؟

موضوعات متعلقة

ترشح السيسي لفترة جديدة.. إقبال كثيف لعمل التوكيلات بالشهر العقاري بالقاهرة.. صور

سقوط تاجر مخدرات بعين شمس في قبضة الأمن

عاطل يقفز من الطابق الثاني هرباً من الديانة في عين شمس.. تفاصيل

ضبط سيدة حصلت علي أموال من أصحاب الأكشاك بزعم إستخراج تراخيص لهم

الأمن العام يضبط هاربا من حكم بالإعدام أثناء اختبائه بمشروع ابني بيتك

بعد مصرع 3 أشخاص..النيابة الإدارية تعاين عقار الخانكة المنهار وتصدر قرارات عاجلة

أمن القاهرة يحقق نجاحات كبيرة في مجالي مكافحة السرقات والمخدرات

ضبط شخصين بالقاهرة يتاجران في الأدوية مجهولة المصدر

ترشيحاتنا

بالاسماء .. ننشر أعضاء الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة

التخلي عن الأخضر.. مجموعة بريكس تستعد لتوجيه ضربة مدمرة لـ الدولار الأمريكي

صدمة لجماهير الأهلي| موسيماني يقترب من العودة للدوري المصري عبر هذا الفريق.. مفاجأة زرقاء!

سامسونج تستعد لطرح Galaxy A55 للطبقة المتوسطة بمعالج Exynos 1450

للطبقة المتوسطة.. 5 سيارات مستعملة بـ 250 ألف جنيه

مؤيدو السيسي بمدينة نصر وعين شمس يتوافدون لعمل التوكيلات بالشهر العقاري| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أنثوي.. سمر يسري تستعرض جمالها ورشاقتها | شاهد

حاول تفريقه عن أنثاه..ردة فعل مفاجئة وخطيرة من أسد ضد مروضه بالصين

إطلالة أنيقة.. زوجة خالد سليم تستعرض رشاقتها بلوك جديد

اوعي تتجاهليها .. 10 نصائح لأولياء الأمور مع بداية العام الدراسي

فيديو

الاعلى أجرا في برنامج الحكاية.. أسرار حلقة ياسمين صبري مع عمرو أديب

كيدها عظيم.. تعليق صادم من مروة صبري على أزمة حسن شاكوش وريم طارق.. فيديو

حصلت مرة واحدة.. لقاء الخميسي تكشف تعرضها للخيانة ورأيها في الحجاب

تسونامي وزلزال مدمر .. العالم الهولندي يحذر 4 دول.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ