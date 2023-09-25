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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رغم سعره الخيالي.. الكشف عن عيب خطير في آيفون 15

هواتف آيفون الجديدة
هواتف آيفون الجديدة

عرضت فضائية "العربية"، تقريرًا عن هواتف آيفون الجديدة، وعلى رأسها هاتف آيفون 15 الجديد، والذي يعد هو حديث سوق الهواتف العالمية في الوقت الحالي، وسط ترقب واهتمام كبير من الجميع، إذ كشف التقرير عن وجود عيب خطير في هواتف آيفون خلال الفترة الأخيرة. 

عيب خطير في هواتف آيفون الجديدة 

وقال التقرير، إن الـ 24 ساعة الماضية كانت شركة آبل بطلة العالم بعدما اجتمع المئات أمام متاجرها للحصول على هواتف آيفون الجديدة، ألا أن الشركة طالت انتقادات كبيرة بعد إطلاق هواتف آيفون الجديدة، ومنها هاتف آيفون 15، إذ اشتكى مستخدمون من تغيير لون مادة التيتانيوم المصنوع منها الهاتف عند لمسه، وذلك يحدث بشكل أساسي في منطقة الزوايا والأركان في الهاتف. 

وأضاف التقرير، أن المدافعون عن آبل أوضحوا أن التغير ليس بسبب التلف أو الخدوش بل بسبب رد الفعل بين المعدن والمواد الكيميائية الموجودة في جلد الإنسان أو في العطور أو الشامبو وما إلى ذلك. 

ومن جانبه قال تيم كوك، الرئيس التنفيذي للشركة إنه حذر من اختلافات الألوان المحتملة، ألا أن شركة آبل حتى الآن لم تعلن عن حل نهائي، مشيرة إلى أنها مازالت تعمل على ذلك علما بأنه قد سبق وتعرضت هواتف آيفون إلى هذه المشكلة، وأنها ليست مشكلة جديدة. 

واستكمل التقرير، أن بعض الخبراء نصحوا مستخدمي هاتف آيفون بنصيحة من أجل تقليل مشكلة تغير لون الإطار المعدني بتجنب حمل الهاتف أثناء ممارسة الرياضة، وتجنب استخدام العطور والشامبو. 

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