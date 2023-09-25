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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

عايدة نصيف: جهود الهيئة الوطنية تؤكد حياديتها ونزاهتها في إدارة مشهد انتخابات الرئاسة

الدكتورة عايدة نصيف
الدكتورة عايدة نصيف

ثمنت الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وعضو البرلمان الدولي ، جهود الهيئة الوطنية للإنتخابات، لإنجاح مسار المشهد الانتخابي في الاستحقاق الدستوري الأهم في مسيرة الدولة المصرية، والمتمثل في الإنتخابات الرئاسية المقبلة ٢٠٢٤ ، مشيرة إلى أن الهيئة حريصة على تنفيذ بنود الدستور والقانون وإتباع كافة الإجراءات المحددة لمواعيد إجراء الانتخابات، بكل نزاهة وحيادية تبشر بنجاح إدارة الانتخابات.

ولفتت نصيف، في بيان لها، أن الهيئة الوطنية للإنتخابات حريصة على تنفيذ كافة مخرجات الحوار الوطني فيما يتعلق بالاشراف القضائي الكامل على الإنتخابات، والأخذ في الاعتبار المبادئ التي أعلنها مجلس أمناء الحوار الوطني، فيما يتعلق بمسار العملية الانتخابية، بما يؤكد أن كافة الجهات والمؤسسات بالدولة حريصة على إنجاح أهداف الحوار الوطني وأنه أصبح بمثابة منصة جديدة تساهم في صناعة القرار السياسي.

وأكدت عضو البرلمان الدولى أن الإنتخابات الرئاسية المقبلة خطوة هامة لاستكمال خطى التنمية والبناء والطريق الجديد نحو الجمهورية الجديدة واستكمال بناء الدولة المدنية الحديثة القائمة على دعم كافة مبادىء تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

وطالبت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالترشح لفترة رئاسية جديدة، لاستكمال خطى التنمية التي بدأها وتعزيز مسار التحول للجمهورية الجديدة، مشيرة إلى ان الرئيس حقق إنجازات غير مسبوقة شملت كافة المجالات، تجعله الأجدر للاستمرار في قيادة شئون البلاد نحو التقدم والازدهار .

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