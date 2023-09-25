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رئيس التحرير
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أحمد الطاهري: الانتخابات الرئاسية المصرية عُرس ديموقراطي حقيقي في بلد يكافح وينتصر

أحمد الطاهري
أحمد الطاهري

أكد الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، أن الانتخابات الرئاسية في مصر تمثل عُرسًا ديمقراطيًا حقيقيًا في بلد يواجه التحديات ويحقق الانتصارات باستمرار، وأنها تعبر عن إرادة الشعب المصري وقدرته على التغيير والمشاركة في العملية الديمقراطية.

وأشار الطاهري إلى أن حلقة برنامجه كانت مخصصة للحديث عن المشروعات القومية في مصر وأهميتها في تنمية البلاد، مشيرًا إلى أنه لا يجب السؤال عن أهمية هذه المشروعات، ولكن يجب تسليط الضوء عليها وإلقاء الضوء على الإنجازات التي تم تحقيقها خلال السنوات العشر الماضية.

وأكد الطاهري أنه سيتم بث نشرات إخبارية متخصصة عن المشروعات القومية على مدار الساعة على قناة إكسترا نيوز لتوعية المواطنين بأهمية هذه المشروعات وتوضيح كيفية تأثيرها على حياتهم.

وفي النهاية، أكد الطاهري أن مصر تسعى دائمًا للنهوض بالوطن وتحقيق التنمية والرخاء لشعبها، وأن الشعب المصري يستحق كل تقدير واحترام لجهوده في بناء الوطن.

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