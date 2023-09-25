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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يناقش مقترحات تحسين زيارة المتحف القومي للحضارة

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار

ترأس، اليوم أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وذلك بمقر المتحف بالفسطاط.

واستهل الاجتماع، بعرض تقديمي عن أداء المتحف وأعداد الزائرين به خلال الفترة الماضية، ونسبة الإيرادات التي حققها المتحف خلال الفترة من أبريل 2021 وحتى أغسطس 2023، حيث تزايد إقبال الزائرين من الأجانب والمصريين.

كما تم إحاطة أعضاء المجلس بأبرز الفعاليات والأنشطة الثقافية والعلمية والبحثية المختلفة التي نظمها واستضافها المتحف خلال الفترة الماضية ومنها حفل السوبرانو أميرة سليم في إطار فعاليات " مصر الخالدة"، وفعالية التي تم تنظيمها "النور والأمل" بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، ومعرض مؤقت تحت عنوان " سليم حسن .. رائد علم المصريات" بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، ومعرض مؤقت تحت عنوان " الطريق إلى مكة"، وفعاليات تراثية وفنية تحت عنوان " تراث الجيزة"، وفعاليات أخرى تحت عنوان "الآلآت الموسيقية"، والمدرسة الصيفية للتدريب في علوم الصيانة والترميم.

وتم خلال الاجتماع التصديق على محضر الجلسة السابقة للمجلس، كما تم مناقشة والموافقة على المشروع المُقدم للإيرادات والمصروفات المتوقعة لهيئة المتحف
للعام المالي الحالي 2023/2024، ومناقشة بنود الأنشطة والفعاليات المختلفة التي يقدمها المتحف.

كما تم أيضاً مناقشة بعض المقترحات والأفكار التى من شأنها أن تساهم في تقديم تجارب سياحية مختلفة للزائرين مما يعمل على إثراء زيارتهم للمتحف.
 

وزير السياحة والاثار أحمد عيسى وزير السياحة والأثار احمد عيسي الأنشطة الثقافية والعلمية السوبرانو أميرة سليم المتحف القومي للحضارة المتحف القومي المتحف القومي للحضارة المصرية

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