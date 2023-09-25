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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

في 5 دقائق فقط .. كيفية استخراج شهادة ميلاد

شهادة ميلاد
شهادة ميلاد

يحرص موقع صدي البلد على خدمة معرفة كيفية استخراج  شهاده ميلاد من الماكينات الذكية التابعة لوزارة الداخلية، والتي تبلغ قيمة استخراج شهاده ميلاد فى أقل من 5 دقائق بـ 50 جنيهاً فقط.

 

خطوات استخراج شهادة ميلاد مميكنة

يستفيد عدد كبير جدد من المواطنين من الخدمات المقدمة من قطاع الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخليه والذي تم تفعيل ماكينة السجل الذكى، والتى مكنت المواطنين من استخراج الشهادات المتاحة من خلالها ودون تدخل العنصر البشرى.

وخاصة شهادات الميلاد التي تعد من أهم الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد، باستخدام الرقم القومي المسجل علي شهاده الميلاد.

 

خطوات استخراج شهادة ميلاد من الماكينات الذكية

وخطوات استخراج شهاده الميلاد و الوفاة و الزواج و الطلاق من الماكينات الذكية سهلة وبسيطة وتاخذ حوالي 5 دقائق، وتبدأ المرحلة الأولي باستخراج شهادة الميلاد، ويستطيع المرء استخراجها من أمام الماكينات الذكية باتباع الخطوات التالية:-

الوقوف أمام الماكينة والتعرف علي بصمة الوجه وأحد الأصابع

اختيار زر شهادات الميلاد على الشاشة.

إدخال الرقم القومى كاملاً كما مدون ببطاقة الرقم القومى.

 إدخال رقم المصنع الموجود على البطاقة.

 إدخال اسم الأم كاملاً كما هو مدون بشهادة الميلاد.

أماكن ماكينات استخراج شهاده ميلاد

وحددت وزارة الداخلية أماكن المرحلة الأولى لتوفير عدد من ماكينات الإصدار الإلكترونى، استخراج شهاده ميلا من الماكينات الذكية وجاءت كالتالي:-

  1. مطار شرم الشيخ (صالة سفر "1") 
  2. ديوان عام قطاع الأحوال المدنية بالعباسية
  3. ميناء القاهرة الجوى (مبنى 1 داخل مبنى "آيرمول")
  4. مطار الغردقة (صالة سفر "2")

 

كيفيه استخراج شهاده ميلاد من الماكينات الذكية

طريقة استخراج شهادة ميلاد اونلاين


طريقة استخراج شهادة ميلاد اون لاين  هناك خطوات  عن طريق الانترنت، عبر موقع وزارة الداخلية كما يلي :

1-استخراج شهادة ميلاد اون لاين يستوجب  الدخول على موقع وزارة الداخلية عبر هذا الرابط https://cso.moi.gov.eg/NetServices?ServiceId

2- وضمن طريقة استخراج شهادة ميلاد اون لاين  يتم بعد الدخول على الموقع اختيار خدمة الإنترنت للمواطنين
3- يتم بع د ذلك الضغط على زر شهادة الميلاد
4- كما يتطلب استخراج شهادة ميلاد اون لاين من البيت ادخال البيانات المطلوبة 
5- وأخر خطوة لـ استخراج شهادة ميلاد اون لاين  يجرى اختيار اختيار دفع ثمن الشهادة إلكترونيًا أو أثناء الاستلام.

 

مصاريف استخراج شهادة ميلاد من الماكينات الذكية

ومصاريف استخراج شهاده الميلاد من الماكينات الذكية التابعة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية، قدرها 50 جنيها قيمة الرسوم يتم سدادها نقدياً بالماكينة دون أي تدخل بشري.

 

كيفيه استخراج شهاده ميلا من الماكينات الذكية
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