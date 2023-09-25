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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رغم إلغائه.. نوبة بكاء لـ أوسوريو عقب هدف تقدم الزمالك على المقاولون

صدى البلد

دخل خوان كارلوس أوسوريو، في نوبة بكاء عقب إحراز مصطفي شلبي، هدف تقدم الزمالك في شباك المقاولون العرب في اللقاء الذي يجمعهما الآن ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري، إلا أن حكم المباراة قام بإلغاء الهدف بداعي وجود تسلل بعد الرجوع لـ الفار.

ومرت أحداث 70 دقيقة من المباراة التي تجمع بين فريقي الزمالك والمقاولون العرب ومازال التعادل السلبي يسيطر على المباراة. 

وشهدت أحداث الشوط الأول سيطرة من لاعبي المقاولون العرب دون تشكيل خطورة حقيقة على مرمي الزمالك. 

وشهدت الدقيقة 32 حصول محمد حسام  لاعب الزمالك على بطاقة صفراء  بعد تدخل على لاعب المقاولون العرب.


 

وشهدت الدقيقة 37 تمريرات قصيرة متتالية بين لاعبي المقاولون في وسط الملعب دون أي خطورة على مرمى الفريق المنافس.

وشهدت الدقيقة ال45  دخول مصطفي الزناري بدلا من حسام عبد المجيد بعد إصابته.

وشهدت الدقيقة 48 حصول عمرو السيسي على بطاقة صفراء  بعد تدخل على محمد سالم لاعب المقاولون العرب.

وحصل أحمد سيد زيزو على بطاقة صفراء في الدقيقة 53. بعد تدخل على أحمد الشيمي في وسط الملعب.
 

وسيطر لاعبو الزمالك على أحداث الشوط الثاني من خلال شن الهجمات المتتالية من أجل إحراز هدف التقدم.  

وألغي حكم المباراة هدف تقدم الزمالك عن طريق مصطفي شلبي بعد الرجوع لتقنية الفار بداعي وجود تسلل على اللاعب.
 

وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من : 

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : حاتم سكر - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - محمد طارق

خط الوسط : عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - يوسف أوباما.

خط الهجوم : أحمد عبد الرحيم " إيشو"- مصطفى شلبي - أحمد سيد "زيزو".


بينما خاض المقاولون العرب المباراة بتشكيل مكون من :-


حراسة المرمى : محمود أبو السعود.

خط الدفاع: محمد شوقي - عماد الدين بوبكر - لؤي وائل - أحمد علاء - جوزيف أوشايا.

خط الوسط: أحمد الشيمي  - عبد الرحمن جبنة - أحمد فوزي.

خط الهجوم: أمادو نياص - محمد سالم

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