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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مؤتمر بالقاهرة يكشف دور الابتكار الرقمي في تطوير الزراعة بمصر

صدى البلد

أكد المهندس مجدي السبكي، المدير الإقليمي للحلول الزراعية  بـ (BASF Agricultural Solutions) العالمية، التزام الشركة بالابتكار فى مصر والتى تعتبر من أهم الاسواق للشركة العالمية .

وقال السبكي خلال مؤتمر صحفى بالقاهرة اليوم: نسعى من خلال شبكة توزيع واسعة، وبنية تحتية حديثة،  تسهيل تلبية احتياجات عشرات الآلاف من العملاء سواء كانت مزارع كبرى أو صغار المزارعين في كل ركن من أركان مصر، وهذا النموذج مدفوعًا بالابتكار الرقمي، ما يضمن كفاءة العمليات التشغيلية وتسليم المنتجات في الوقت المناسب، علاوة على المساهمة الفعالة في النمو المستدام للقطاع الزراعي بمصر".

وأضاف : "يعد الابتكار جوهر مهمتنا، لذا حرصنا على ضخ استثمارات تقدر بـ  900 مليون يورو للبحث والتطوير بهدف مواصلة تعزيز الابتكار لدينا

ومن جانبها، قالت إنجي زكي، مديرة الاستدامة والحلول الرقمية بالشركة :  "ترتكز استراتيجيتنا للاستدامة فى مصر على ثلاثة ركائز أساسية، منها تمكين مشروع إدارة الحاويات، والذي يتطلع إلى أن يكون مشروعا قوميا لخدمة المجال الزراعى لتقليل المخاطر على الصحة ولتقليل المخاطر على البيئة و حماية الاقتصاد من الغش التجارى.

 أضافت  أن المرحلة الأولى من المشروع بدأت هذا العام بالتعاون مع لجنة المبيدات الزراعية وتم الوصول لـ 600 مزارع عبر 31 جلسة تدريبية تهدف إلى تعليم الممارسات المسؤولة مثل الشطف الثلاثي والجمع لضمان الاستخدام الآمن لمنتجاتنا."

وأضافت: "كما توفر عيادتنا الزراعية المتنقلة كل أشكال الدعم عبر لقاءات مباشرة بين المزارعين وخبرائنا الفنيين، بما يمكن ما بين 8000 إلى 9000 مزارع سنويًا.

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