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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بعد طرحه بـ 100 ألف جنيه.. تامر أمين ينفعل بسبب "آيفون 15"

الإعلامي تامر أمين
الإعلامي تامر أمين

سخر الإعلامي تامر أمين، من ارتفاع أسعار الهواتف في الوقت الحالي، خاصة بعد طرح أحد الهواتف بسعر 100 ألف جنيه في مصر في إشارة غير مباشرة "آيفون 15 برو ماكس" قائلا: "أنا أنام وأصحى ألاقي تليفون نازل بـ 100 ألف جنيه، الموبايلات بقول أسعارها عالية 20 و30 ألف جنيه، ألاقي تليفون بـ 100 ألف جنيه". 

تامر أمين يسخر من هاتف آيفون 15 

وأضاف "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع من خلال قناة "النهار"، أنه فوجئ حينما وجد ابنته تتحدث عن طرح هاتف جديد في مصر بسعر 100 الف جنيه، "يعني ايه السعر ده، الموبايل ده هيعمل ايه يعني عشان ادفع الرقم ده، ده تحويشة عمر عند أسر كتير دلوقتي". 

وتابع تامر أمين: "زمان كنا بنقول للشاب شد حيلك واشتغل عشان تجيب مهر وشقة، دلوقتي أقوله اشتغل عشان تجيب موبايل، والمصيبة ألاقي طوابير عشان الناس تشتري، هي الفلوس واجعاكم أوي كده يا جماعة، هي الفشخرة واخداكم أوي كده". 

واستكمل، أنه سئل ابنته عن سبب رفع السعر لهذا الرقم، ردت قالت له إن الفوارق بسيطة للغاية، "الموبايل مش عامل حاجات جديدة أو تكنولوجيا جديدة، بس الكاميرات عالية شوية، أصل الذاكرة زادت مش عارف كام، أدفع 100 ألف جنيه عشان شوية زيادات".

وواصل: "لو همسك الموبايل ده يوصلني الشغل معنديش مشكلة أجيبه، لكن أجيب تليفون عشان المنظرة والفشخرة، أضيع شقا عمري عشان أجيب التليفون ده". 

ولفت إلى أن أحد شركات المحمول الشهيرة طرحت إعلانا بسبب رفع سعر الهاتف، بأنها تقدم عرض للتصوير مع هذا الهاتف بـ 5 جنيه فقط، “عشان يبقى اسمك اتصورت بتليفون الـ 15 الجديد”. 

تامر امين آيفون 15 برنامج آخر النهار قناة النهار آيفون 15 برو ماكس

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