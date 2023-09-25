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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كسر حاجز الارتفاع.. الذهب يفاجئ الأسواق بسعر جديد

صدى البلد

تحظى عمليات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي ببحث واسع بعد تداول أخبار عديدة حول انخفاض سعره اليوم الإثنين 25-9-2023، كونه يعد وسيلة آمنة للكثير يفضلونها في الادخار . 

 

بعدما سجل الذهب قفزات عالية الأيام الماضية  شهد تراجعا اليوم مساء الإثنين 25 سبتمبر 2023، حيث تراجع سعرجرام الـ 21 مقارنة بأسعار الذهب المسجلة في مستهل التعاملات اليوم.

 

سر انخفاض سعر الذهب

وحسب خبراء الذهب فأرجعوا أن الهبوط التدريجي في أسعار الذهب بالسوق المصري اليوم الاثنين مستمر  ليتداول في ظل تذبذب السعر العالمي وتراجع في الطلب المحلي خلال هذه الفترة، وبهذا السعر يكون الذهب عاد لمستويات نهاية مارس الماضي حيث كانت الأسعار تدور عند 2200 و 2210 جنيها.

 عيار 21 

وسجل الذهب عيار 21 والذي يشهد اقبالا كبيرا على شراءه 2210 جنيه للجرام وهو أقل مستوى سجله منذ تسجيله  2200 جنيه للجرام، بينما سجل الجنيه الذهب اليوم 17800 جنيه.

 

استمرت حالة استقرار الذهب منذ يومين حتى حلول ختام تعاملات اليوم الاثنين 25 سبتمبر 2023، إذ لم يشهد سعر المعدن الأصفر أي تغيرات على الانخفاض الذي سجله يوم السبت الماضي، والذي كان بنحو 5 جنيهات.

 

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وهناك دة العوامل أسعار الذهب على الهبوط خلال الفترة الماضية كان أهمها تذبذب وضعف السعر العالمي بالإضافة إلى المبادرات لتهدئة الطلب على المعدن النفيس وعلى رأسها مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية التي بينت دخول حوالي 192 كيلو جرام من الذهب خلال الشهر الأول من المبادرة التي تستمر 6 أشهر.

وشهدت الأيام الماضية تحركات ما بين هبوط وصعود للمعدن الأصفر؛ نتيجة عوامل محلية وخارجية، وتعد أبرز العوامل المحلية التي أثرت على سعر الذهب في مصر هو قرار الحكومة بالموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذلك المعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات والمعادن الثمينة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، التي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر.

اسعار الذهب 

سعر الذهب عيار 24 اليوم الاثنين 25 سبتمبر 2023

 عيار 21 في ختام تعاملات اليوم الاثنين 25 سبتمبر: 2210 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الاثنين 25 سبتمبر 2023

 

سعر الذهب عيار 21

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