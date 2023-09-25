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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدول الأفريقية نادمة علي التعامل مع مجموعة فاجنر الروسية .. تقرير

صدى البلد

قال مسؤولون عسكريون ودفاع أمريكيون حاليون وسابقون إن الولايات المتحدة سمعت من العديد من الدول الإفريقية أنها تأسف لمنحها حق الوصول إلى مجموعة فاجنر شبه العسكرية الروسية، حيث تحاول إدارة بايدن استغلال تلك الفترة لوقف تقدم المجموعة في القارة السمراء. 

بحسب تحليل لفورين بولسي، أجرى مسؤولون دفاعيون وعسكريون أمريكيون محادثات مع ممثلي العديد من الدول الأفريقية في الأشهر الأخيرة، مما يشير إلى الإحباط المتزايد تجاه فاجنر بشأن انتهاكات حقوق الإنسان واستهداف المدنيين. 

 

تمتلك فاجنر قوات كبيرة في جمهورية أفريقيا الوسطى ومالي وليبيا، وأرسلت مستشارين وممثلي اتصال إلى بلدان أخرى، بما في ذلك السودان وموزمبيق. إن وجود جماعة المرتزقة الروسية هو وسيلة للكرملين لتوسيع نفوذه في أفريقيا بينما يحارب الإرهاب ظاهريا.

قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: إننا نرى مشاكل في وجودهم. على الأقل، وجودهم سيف ذو حدين، ولكنه في أسوأ الأحوال، سلبي تمامًا بالنسبة للدول الأفريقية التي ساعدت علي تمكين فاجنر.

أحد الفصائل السياسية التي أعربت عن أسفها بشأن فاجنر بالوصول، هم نواب قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، حيث عبروا عن أسفهم بشأن استضافة قوات فاجنر، وفقًا لستيفن تاونسند، وهو ضابط متقاعد من تحدث لفورين بولسي.

أثبتت قوات فاجنر عدم فعاليتها في مكافحة الإرهاب في مالي وليبيا، وارتبطت بحالات الاختفاء والقتل الجماعي وغيرها من الانتهاكات الجسيمة.

لكن الخبراء يشعرون بالقلق من أنه حتى في الوقت الذي تخبر فيه الحكومات الأفريقية وحركات المعارضة المسؤولين الأمريكيين أنهم يأسفون للسماح لفاجنر بالدخول، فإن مجموعات مثل القوات المسلحة السودانية والمعارضة المالية تستخدم هذه ضد إدارة بايدن كوسيلة لانتزاع المزيد من المساعدة الأمريكية.

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن للصحفيين في جيبوتي، حيث يقع في محطته الأولى في جولة أفريقية تشمل ثلاث دول، إن من المرجح أن تتمكن مجموعة فاجنر من الحفاظ على نفسها على المدى القريب بدون بريجوزين، لكنه أضاف أنها لا تستطيع القيام بذلك في الوقت الراهن على المدى المتوسط إلى الطويل دون دعم روسيا.

قال أوستن: “لقد تم التخلص من قيادتهم”. "أعتقد أن ما ستراه في المستقبل هنا ربما يكون بعض المنافسة داخل الرتب لتحديد من سيكون القائد التالي."

قال أوستن إن الولايات المتحدة لم تحدد بعد ما إذا كان بوتين قد اتخذ قرارًا بشأن ما إذا كان سيستمر في استخدام فاجنر كذراع غير رسمي للحكومة، أو دمجها في الجيش أو وزارة الدفاع، أو حلها تمامًا. 

فاجنر الدول الافريقية روسيا ليبيا

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