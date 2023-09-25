بمنزله صورة للعذراء ومصحف شريف.. حكاية زواج وطلاق شريف منير من قبطية

حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول الفنان شريف منير، بعد إعلان طلاقه من الفنانة المعتزلة لورا عماد، اليوم الإثنين.

لورا عماد طليقة شريف منير، ابتعدت عن الفن قبل سنوات، لكنها شاركت في أعمال فنية لا تنسى، مثل: (السيد هيصة، البطل، الرجل الآخر، أرض الخوف، سوق المتعة، ولو كان ده حلم)، بالإضافة إلى حكاية وأنسى روحي وياك من مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الرابع.

ورغم أن لورا عماد، هي مسيحية الديانة إلا أن هذا لم يشكل عائقا خلال سنوات زواجها من شريف منير، الذي قال خلال لقاء له عبر قناة dmc الفضائية -قبل 6 سنوات، أن بيته يحتفل بالأعياد طوال العام، وفي منزله صورة أثرية للعذراء مريم وتحتها المصحف الشريف.

رد فعل طليقة شريف منير

نشرت لورا عماد - طليقة الفنان شريف منير - مقطع فيديو قصيرا عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، عقب إعلان الطلاق رسميا.

وظهرت طليقة شريف منير، ترقص على أغنية أصل الدلع لـ الفنان بهاء سلطان، وعلقت على الفيديو بكوبليه من الأغنية قائلة: «مشي الهوا على كيفك».

طلاق شريف منير ولورا عماد

فاجأ الفنان شريف منير الجميع بخبر انفصاله عن زوجته الفنانة لورا عماد وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

ونرصد فى التقرير التالي أبرز المعلومات عن الفنانة لورا عماد طليقة شريف منير.

من هى لورا عماد؟

لورا عماد من مواليد 1 يناير عام 1972.

عملت لورا عماد في البداية كموديل للإعلانات.

جاءت الصدفة على يد مدير التصوير والمخرج طارق التلمساني الذي كان مديرا لتصوير أحد الإعلانات فتعرف على لورا عماد وآمن بموهبتها، وقدمها للمنتج والفنان سامي العدل الذي كان يبحث عن وجوه جديدة لتقديمها في أفلام من إنتاجه وأبرزها كان فيلم البطل الذي شارك في إنتاجه مع شقيقه المنتج محمد العدل.

أول ظهور للفنان لورا عماد في السينما من خلال فيلم «البطل»عام 1998 للنجم الراحل أحمد زكي ومصطفى قمر ومحمد هنيدي وعبير صبري وقدمت دور «أوديسا» حبيبة «بيترو غطاس» الذي جسد دوره مصطفى قمر، وعرفها الجمهور وقتها وبدأ اسمها في الانتشار.

شاركت لورا عماد في مسلسل «الرجل الآخر» مع نور الشريف وميرفت أمين عام 1999.

ومن أشهر الأفلام التي شاركت فيها لورا عماد فيلم “سوق المتعة” عام 2000 والفيلم كان من تأليف الكاتب الراحل وحيد حامد واخراج سمير سيف.

ظهرت لورا في فيلم «لو كان دا حلم» عام 2001 قبل أن تعتزل لتتفرغ لأسرتها وتربية بناتها.

بعد ابتعاد لورا عماد عن الفن منذ عام 2001، عادت إلى التمثيل من جديد عام 2021 في حكاية «وأنسى روحي وياك» من مسلسل «نصيبي وقسمتك».