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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان.. حظك اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023: تجنب الإنفاق المتسرع

برج الميزان
برج الميزان

 


عيد ميلاد برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، من أبرز صفاته انه شخص عادل يحكم بالحق دائما، يقف بجانب المظلوم، يرفض الواسطة ويتفهم الأمور من جميع الزوايا.

ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 وخلال الفترة المقبلة، على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي السطور التالية:


برج الميزان في حظك اليوم 26/9/2023

يتسم مولود برج الميزان بصفات أخرى منها الرومانسية والإخلاص والتردد في اتخاذ القرارات لذلك يهدر العديد من الفرص الهامة في حياته.

توقعات برج الميزان اليوم مهنيا

استمر في إبداعك وتطورك لذاتك حتى تنجح وتتفوق في عملك خلال الفترة المقبلة، إياك وأن تعود لنقطة الصفر مرة أخرى حتى لا تصل لما تحلم به طوال الوقت.

توقعات برج الميزان ماليا

برج الميزان اليوم ماليا من المهم أن تحقق توازن ، قد تُعرض عليك هذا اليوم بعض القرارات المالية التي تتطلب دراسة ، تذكر أن تزن خياراتك وتجنب الإنفاق المندفع ، خذ وقتك في تقييم وضعك المالي واتخاذ قرارات تتماشى مع أهدافك طويلة المدى.


برج الميزان اليوم عاطفيا

ابحث عن شريك حياة يتوافق معك في كل شيء حتى تشعر معه بالاستقرار والحب الذى تحلم به طوال الوقت، وتكون معه أسرة صغيرة سعيدة.


برج الميزان حظك اليوم صحيا

مارس تمارين اليوجا باستمرار وانتظام حتى تتحسن حالتك النفسية وتتخلص من الطاقة السلبية التي تشعر بها منذ فترة طويلة، حتى تقبل على الحياة.


برج الميزان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج الميزان خلال الفترة المقبلة، أن يستمر في إبداعه وابتكاره للأفكار المختلفة، ولا يتراجع للخلف مرة أخرى .

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