شاهد .. أول قرار من الزمالك ضد حكم مباراة اليوم

أعلن الاعلامي أحمد شوبير عن تقدم الزمالك باحتجاج رسمي ضد حكم مباراة الزمالك والمقاولون.

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي على فيس بوك : الزمالك يتقدم باحتجاج رسمي ضد أمين عمر حكم مباراة المقاولون ".

اقتنص المقاولون العرب تعادلا مثيرا أمام الزمالك في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

أحداث المباراة

شهدت أحداث الشوط الأول سيطرة من لاعبي المقاولون العرب دون تشكيل خطورة حقيقية على مرمي الزمالك.

وشهدت الدقيقة 32 حصول محمد حسام لاعب الزمالك على بطاقة صفراء بعد تدخل على لاعب المقاولون العرب.

وشهدت الدقيقة 37 تمريرات قصيرة متتالية بين لاعبي المقاولون في وسط الملعب دون أي خطورة على مرمى الفريق المنافس.