علامات إذا ظهرت على الوجه تدل على ارتفاع الكوليسترول في الدم

عادةً ما لا توجد علامات محددة على الوجه تشير مباشرةً إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم. ومع ذلك، يمكن أن تظهر بعض العلامات الجلدية العامة التي يمكن أن تكون مرتبطة بمشكلات في مستويات الكوليسترول، هنا بعض العلامات التي قد تظهر على الوجه وتكون ذات صلة بارتفاع الكوليسترول وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1. ظهور ترسبات دهنية أو زيتية على الجفن العلوي: يُعرف هذا العرض أيضًا باسم "ترسبات زيتية" أو "ترسبات زيتية على الجفن العلوي". قد يكون ظهور هذه الترسبات دهنية على الجفن العلوي نتيجة لارتفاع الكوليسترول في الدم، والذي يمكن أن يؤدي إلى تراكم الدهون في الجسم.

2. ظهور تصبغات مصفرة أو برتقالية على الجلد: قد يشير ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم إلى اضطرابات في عملية استقلاب الدهون، وهذا قد يتسبب في ظهور تصبغات مصفرة أو برتقالية على الجلد، وخاصةً على الوجه ومنطقة العينين.

3. تشكيل رواسب دهنية حول العينين: قد يتراكم الكوليسترول في شكل رواسب دهنية حول العينين، وهذا يعرف بالأكسانثليسما. يشكل الأكسانثليسما بقعًا صفراء أو برتقالية صغيرة ومحددة حول العينين، وهي علامة قد تكون مرتبطة بارتفاع الكوليسترول.

توجد أيضًا علامات أخرى لارتفاع الكوليسترول في الدم التي قد تظهر على أجزاء أخرى من الجسم، مثل ترسبات دهنية على الجلد والأكواع والركبتين. ومع ذلك، يجب ملاحظة أن تشخيص ارتفاع مستويات الكوليسترول يتطلب فحصاً طبياً واختبارات دم مخصصة. إذا كنت تشتبه في ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، يجب عليك استشارة الطبيب للتشخيص والعلاج المناسب.