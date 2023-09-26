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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: مرتفع جوي يسيطر على الأجواء واستمرار ارتفاع الحرارة

حالة طقس اليوم في
حالة طقس اليوم في مصر

تشهد حالة الطقس، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، نتيجة  لسيطرة وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا والذي أدى بدوره إلى تسبب في استمرار الشعور بدرجة حرارة الطقس.

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن حالة الطقس يشهد ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويصاحب هذا الارتفاع في درجات الحرارة، ظهور الشبورة المائية الكثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء والتي ينخفض معها مستوى الرؤية الأفقية.

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توخي الحيطة

ونوهت هيئة الأرصاد، على قائدي المركبات على هذه الطرق، بضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع كافة تعليمات المرور، مشيره إلى أن مستوى الرؤية الأفقية الأن على القاهرة الكبرى ١٥٠٠ متر

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال حالة الطقس اليوم على قطاعات الجمهورية المختلفة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل العظمى 35  والصغرى 24
السواحل الشمالية تسجل العظمى  32  والصغرى 23 
جنوب سيناء تسجل العظمى  39 والصغرى 28
شمال الصعيد تسجل العظمى  37 والصغرى 22
جنوب الصعيد تسجل العظمى 43  والصغرى 27
 

الطقس حالة الطقس درجات الحرارة هيئة الأرصاد مرتفع جوي

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