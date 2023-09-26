عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تعاقب 16 شركة صينية وروسية.. ورد قوي من بكين

أمريكا والصين
أمريكا والصين

فرضت إدارة بايدن قيودًا تجارية جديدة على 11 شركة صينية وخمس شركات روسية علاوة على شركات وكيانات أخرى،  وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

لحظات عصيبة في الحرب الأوكرانية.. وفاة قائد الأسطول وهجمات طوال اليوم

الجنرال الخائن.. كيف انقلب أعلى ضابط في الجيش الأمريكي على ترامب؟

واتهمت الولايات المتحدة شركة آسيا باسيفيك لينكس للتصدير، ومقرها هونج كونج، وثلاث شركات فنلندية للشحن والتخزين والخدمات اللوجستية، وثلاثة كيانات روسية وشركة ألمانية منتجة للمعدات الصناعية، بالتورط في مخطط لانتهاك قيود التصدير الأمريكية من خلال توريد مكونات الطائرات بدون طيار إلى الدول المدرجة في القائمة السوداء سابقًا إلى مركز التكنولوجيا في سانت بطرسبرج بروسيا.
وكانت هذه الشركات من بين 28 شركة تمت إضافتها إلى قائمة الكيانات الأمريكية. 
واتهم مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية ثمانية شركات صينية بشراء أو محاولة شراء معدات أمريكية لطائرات بدون طيار لإيران.

وتعد القائمة، أداة تستخدمها واشنطن لفرض قيود تجارية على الكيانات التي تعتبرها تهديد للأمن القومي الأمريكي، وقد تم استخدامها مؤخرًا للحد من التكنولوجيا الصينية ومعاقبة من يشارك في دعم آلة الحرب الروسية.

وقال آلان استيفيز وكيل وزارة التجارة للصناعة والأمن الأمريكية في بيان ”أفعالنا تبعث برسالة واضحة إلى الذين يحاولون التهرب من ضوابط التصدير و مفادها أنه ستكون هناك عواقب للسلوك الذي يسعى إلى تقويض مصالح الأمن القومي الأمريكي”.

وأضاف: ”لن نتردد في اتخاذ إجراءات سريعة وهادفة ضد الذين يواصلون السعي لدعم  حرب بوتين غير القانونية وغير الأخلاقية في أوكرانيا”.


وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن الولايات المتحدة تسيء استخدام العقوبات الأحادية في تقويض النظام والقواعد التجارية الدولية، وإعاقة التبادلات الاقتصادية والتجارية الدولية الطبيعية، والإضرار بالحقوق والمصالح المشروعة للشركات والأفراد الصينيين.

وأضافت وزارة التجارة الصينية: ”يجب على الولايات المتحدة أن تتوقف فورًا عن قمعها غير المعقول للشركات والأفراد الصينيين. وستتخذ الصين الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بحزم”.

 

التجارة الأمريكية الحرب الروسية الخدمات اللوجستية القائمة السوداء الطائرات بدون طيار الولايات المتحدة هونج كونج حرب بوتين شركات روسية شركة ألمانية شركة صينية شركات صينية مكونات الطائرات عقوبات أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضيحة بكل المقاييس.. مذيع قناة الأهلي يوضح الموقف القانوني لمخرج لقاء الزمالك والمقاولون

لجنة الحكام تصدر قرارا عاجلا ضد أمين عمر بسبب أخطاء مباراة الزمالك

مرتفع جوي يسيطر على البلاد واحذروا هذا الأمر|الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة

احذر الفخ .. كولر يفاجئ إمام عاشور برسالة صارمة

مصر تدين بقوة الهجوم الإرهابي الآثم ضد القوات البحرينية

ميدو يكشف مفاجأة بشأن أوسوريو وحسام عبد المجيد

الدواء تحذر من مكمل غذائي شهير متداول بالأسواق| تعرف على القصه كاملة

5 أيام وتنتهي أزمة البصل والطماطم|تدخل حكومي للسيطرة على فاكهة المائدة المصرية

موضوعات متعلقة

ليس النفط.. ستاندرد أند بورز تتوقع نموا قويا للإمارات في عامين

الجنرال الخائن.. كيف انقلب أعلى ضابط في الجيش الأمريكي على ترامب؟

ارتفاع أسعار البنزين والديزل في أمريكا والسبب مصافي التكرير

وسط مخاوف من الفائدة.. تراجع أسعار النفط العالمي اليوم

تحذير خاص للصين من الطاقة الدولية لهذا السبب

روشتة وكالة الطاقة الدولية لإنقاذ الأرض من رعب الحرارة والدمار

الوقت لم يفت بعد.. وكالة الطاقة: إنقاذ العالم مازال ممكنا

لحظات عصيبة في الحرب الأوكرانية.. وفاة قائد الأسطول وهجمات طوال اليوم

ترشيحاتنا

هبوط كبير لليرة التركية اليوم أمام الدولار الأمريكي

مفاجآت مثيرة.. خبير لوائح يحسم الجدل حول إعادة مباراة الزمالك والمقاولون

السيسي: هدفنا الوصول لتوصيف حقيقي للواقع الحالي لحلول مشاكلنا

الرئيس السيسي يشاهد فيلمًا تسجيلًا عن إنجازات التعليم العالي في مصر

السيسي لـ«الأعلى للجامعات»: عايز حلول تفيد الناس

قصة الاحتفال بالمولد النبوي .. الشيخ الشعراوي يوضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد مشروع مراكز قيادة خارجى ذو مستويين بالجيش الثانى الميدانى

ليلة بكى فيها أوسوريو| الزمالك يطالب بإعادة مباراة المقاولون وإيقاف الحكم أمين عمر

بسبب استخدامه المصعد.. شركة تحرم موظفا من راتبه

صفع الرأس.. ترند على التيك توك بين طلبة المدارس يثير الجدل

فيديو

الحلو وثروت ووليد توفيق.. مني الشاذلي تفتتح الموسم الجديد من برنامجها بهؤلاء الضيوف

أغلى حلقة في تاريخ البرنامج.. كواليس استضافة عمرو أديب لـ ياسمين صبري| فيديوجراف

نفختها.. أحمد الفيشاوى يطعن بدرية طلبة| شاهد

فيديو لفتاة تتعرض للعنصرية بأيرلندا يثير جدل رواد السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ