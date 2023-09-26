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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ندوة توعوية للعاملين بالمنشآت التعليمية وأولياء الأمور حول إجراءات السلامة

صدى البلد

 نظم المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية التابع لوزارة العمل، ندوة توعوية  تثقيفية بشأن إجراءات السلامة والصحة المهنية ، وذلك تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد. 

وقال أشرف مرزوق معاون الوزير والمشرف على المركز: إن الندوة نظمها المركز في مجال السلامة والصحة المهنية استعداداً للعام الدراسى الجديد ،وذلك بالمقر الرئيسي للمركز بميدان الحجاز مصر الجديدة، للعاملين بالمنشآت التعليمية وأولياء الامور، في إطار دور المركز  لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية،و توفير بيئة تعليمية سليمة وآمنة لأبنائنا الطلاب وللعاملين بقطاع التعليم.                                          

ونوه "مرزوق"،  إلى أن الندوة تناولت محاضرات تثقيفية حول ماهية وأهداف السلامة ، وإجراءات السلامة والصحة المهنية للطلاب والمنشآت التعليمية بهدف التعرف على الأنشطة التي يقوم بها المركز، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل الدور الذي يقوم به المركز في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين المواطنين للحفاظ على الأرواح والممتلكات خاصة في أوقات الأزمات والكوارث،وكيفية الوقاية من وقوعها في أماكن العمل وتوفير بيئة آمنة .             

وأوضح معاون الوزير والمشرف على أعمال المركز القومى للسلامة والصحة المهنية ، أن الندوة تأتي تفعيلاً للدور المجتمعى الذى يقوم به المركز القومي في معاونة المنشآت على اختلاف مستوياتها في دراسة مشاكل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

وألقى مرزوق المشرف على  المركز محاضرة عن إجراءات السلامة والصحة المهنية في المنشآت التعليمية،وتحدثت عائشة الكومي مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل بالجيزة وخبير استشاري سلامة وصحة مهنية محاضرة عن أهداف السلامة والصحة المهنية.

حضر فعاليات الندوة :مها عبد الهادي كبير معلمين بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة وموجه التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم، ومقرر لجنة السلامة والصحة المهنية نيابة عن أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم ،ومدير المديرية ورئيس لجنة السلامة والصحة المهنية. 

كما شارك في إلقاء نبذة عن المركز وأنشطته:هاجرصابر الأمين العام،والمهندسة منى فوزي  رئيس الإدارة المركزية للبحوث، والدكتورة أمنية عبد الدايم  مدير عام إدارة تقييم ومتابعة البرامج.

وفي ختام الندوة قام المشاركين بجولة داخل معامل المركز المختلفة برفقة  الدكتورة نهال يوسف مدير عام الإدارة العامة للبيئة  المهنية ،والدكتور أحمد عوض الله مدير عام الإدارة الطبية.

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