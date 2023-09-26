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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تحمل اسم صاحب السعادة.. تفاصيل مسرحية أحمد مكي الجديدة

أحمد مكي
أحمد مكي

كشف المخرج والمنتج ماجد الهواري عن تفاصيل مسرحية جديدة يقوم بالتحضير لها ، من بطولة الفنان أحمد مكي . 

وقال ماجد الهواري فى تصريحات تليفزيونية: إنه من المقرر أن يتعاون مع أحمد مكي فى عمل مسرحي جديد يحمل اسم مؤقت “ صاحب السعادة ” ، وسوف يتم عرضها فى مصر بجانب الدول العربية .

وكانت آخر اعمال الفنان أحمد مكي ، هو مسلسل الكبير ، والذى عرض خلال شهر رمضان الماضي .

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مسلسل اجتماعي كوميدي تدور قصته في إحدى القرى الصعيدية حول عمدة قرية «المزاريطة»، الذي تزوّج من امرأة أمريكية وأنجب منها ثلاثة توأم، أحدهما تربى في الصعيد، والآخر في أمريكا، والآخر في القاهرة وتحدث مواقف كوميدية ومفارقات بين الإخوة الثلاثة عندما يلتقيان ويتنافسان على العمدية خلفا لوالدهم ويجسد مكي الأدوار الأربعة الأب والإخوة الثلاثة الكبير وجوني وحزلقوم.


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يشارك في بطولة المسلسل نخبة كبيرة من الفنانين وهم: أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، مصطفى غريب، حاتم صلاح، عبد الرحمن ظاظا، سما إبراهيم، ليلى عز العرب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وسليمان عيد وغيرهم، المسلسل تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين إخراج أحمد الجندي. 

محمد رمضان محمد عز محمد سلام مصطفى غريب اولاد حريم كريم الفنان أحمد مكي

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