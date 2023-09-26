انطلاق فعاليات الورشة الثانية من مشروع "تعليم الكبار مدخلا للتمكين والمواطنة" بمعهد إعداد القادة

شهد معهد إعداد القادة انطلاق الورشة الثانية من مشروع اليونسكو الوطني "تأهيل ميسرات تعليم الكبار على استخدام منهجية المرأة والحياة: "تعليم الكبار مدخلا للتمكين والمواطنة"، وذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو.

وتقام الورشة تحت إشراف الدكتور محمد سمير حمزة رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية لليونسكو، وتنسيق السيد العبسى الأمين العام المساعد للجنة الوطنية، دينا محمد عبد الوهاب منسق المشروع، ومسئول قطاع العلوم الاجتماعية والانسانية باللجنة الوطنية.

وحضر افتتاح الورشة الدكتورة اقبال السمالوطي ( مقدم المشروع) الأمين العام للهيئة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار وعضو لجنة العلوم الاجتماعية والانسانية باللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، ورئيس جمعية حواء المستقبل، الدكتور محمد يحيى ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار .

وأبدى الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، سعادته بتعاون واستضافة المعهد لفعاليات ورشة العمل، حيث تعد هذه الورشة فرصة مناسبة لتبادل الخبرات واكتساب المعرفة، متمنيا أن تحقق الهدف المنشود.

وقال إن مصر تولي اهتمامًا بالغًا لقضية محو الأمية وتعليم الكبار، ويعكس ذلك التزام القيادة السياسية بتحقيق "رؤية مصر ٢٠٣٠" وأهداف التنمية المستدامة فى قضية الأمية، لذا، يجب على جميع الجهات المعنية والمؤسسات أن تتعاون بشكل فعّال للقضاء على الأمية.

وانطلقت الجلسة الافتتاحية بحضور الدكتور عمرو منصور أستاذ بكلية الخدمة الإجتماعية، ممثل عن معهد إعداد القادة، وفى بداية كلمته، نقل تحية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، موضحا إننا نتطلع إلى جلسات مثمرة خلال الورشة الثانية من مشروع اليونسكو الوطني الذي تنظمه اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالتعاون مع المعهد والتي تساهم في تنمية قدرات المتدربين والمتابعين التربويين في مجال تعليم الكبار ومحو الأمية، وإكسابهم خبرات فى مجالات متعددة وتعريفهم بالمهارات الحياتية وكيفية توظيفها في مجال تعليم الكبار.

وخلال جلسات اليوم الأول تم التعرف على طرق التعارف وبناء الثقة مع المشاركين، وكيفية توزيع المسؤوليات، وتوضيح توقعات وعرض أهداف التدريب، مع تقديم عرض عام عن منهجية التمكين " المرأة والحياة" ومفهوم التمكين وأبعاده، حيث أن التمكين مدخلا لتحقيق التنمية.

كما تم عرض مشكلات الدراسة بفصول تعليم الكبار، وإطلاق الدافعية وتعزيز وتنمية الاستعداد للدارسات، وتعلم أسس تعليم الكبار وإدارة الفصل، مع الحرص لعقد ورش وتطبيقات عملية فى هذا المجال.

وتضمنت فعاليات اليوم ايضا شرح لصعوبات تعليم اللغة العربية والحسابية فى فصول تعليم الكبار .

كما تضمنت فعاليات اليوم الثاني توضيح لمفهوم المهارات الحياتية وتوظيفها في مجال تعليم الكبار (مهارات التعلم للمعرفة التفكير النقدي والإبداعي وحل المشكلات)، وكذلك مهارات الحياة في ضوء منهجية المرأة والحياة، بجانب توظيف مهارات "التعاون - التفاوض - صنع القرار" في تعليم الكبار.

كما تضمن ايضا مناقشة توظيف مهارات تمكين الذات في تعليم الكبار في ضوء منهجية المرأة والحياة (إدارة الذات الصمود التواصل)، وتوظيف مهارات المواطنة النشطة والعالمية في تعليم وتمكين الكبار في ضوء منهجية المرأة والحياة

جدير بالذكر أن اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو نفذت فعاليات هذا المشروع خلال عام 2023، والذي انطلق بالورشة الأولى في الفترة من 22 إلى 25 مايو 2023. والآن، يتواصل هذا المشروع مع انطلاق الورشة الثانية بالتعاون مع معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرات 100 ميسرة، وهم معلمات لتعليم الكبار في فصول محو الأمية ومتابعين تربويين، وتعليمهم منهجية المرأة والحياة.

وفي هذا السياق، أدرجت الحكومة المصرية هدفًا ضمن خطتها لعام 2030، وهو إعلان مصر بلا أمية بحلول ذلك العام، واليوم، تعمل الحكومة المصرية بجدية على تلبية احتياجات جميع المصريين لتحقيق مستوى حياة كريمة، مع التركيز البالغ على التكامل والاهتمام بالأبعاد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. ومن بين هذه التدخلات، يبرز جهود مكثفة في مجال محو الأمية وتعليم الكبار.

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