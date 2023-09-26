عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

50 عاما على نصر أكتوبر.. احتفالية خاصة وحلقة استثنائية لمنى الشاذلي

احتفالات أكتوبر
احتفالات أكتوبر

احتفالًا بمرور 50 سنة على انتصار أكتوبر العظيم، تقدم الإعلامية منى الشاذلي، حلقات استثنائية من برنامجها "معكم منى الشاذلي" على قناة "ON" للاحتفال باليوبيل الذهبي لأهم نصر عسكري في تاريخ مصر.

يعود برنامج معكم منى الشاذلي في موسم عرض جديد، بعد انتقال عرضه إلى قناة "ON"، ويعرض البرنامج في نفس أيام عرضه المعتادة، وهي أيام الأربعاء والخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة العاشرة مساء.

في الحلقات يقدم "معكم" باقة من أهم وأشهر الأغاني الوطنية، التي شكلت وجدان المصريين، وسجلت لحظات النصر واحتفت بجنود مصر الأوفياء.

يشارك في هذه الاحتفالية المبهجة نجوم من كل الأجيال من مصر والوطن العربي، يقدمون فاصلا من أهم وأمتع الأغاني الحماسية في حب مصر.

تتنوع الأغاني الوطنية المقدمة بين الأغاني الكلاسيكية والشعبية وأغاني الفصحي وأغاني العامية في جو احتفالي يتناسب مع ما حققه أبناء مصر من انتصار عظيم قبل 50 عامًا.

كيدها عظيم.. تعليق صادم من مروة صبري على أزمة حسن شاكوش وريم طارق.. فيديو

نفختها.. أحمد الفيشاوى يطعن بدرية طلبة| شاهد

بعد انفصالهما.. من هى لورا عماد طليقة شريف منير

دموع الأب.. مروة صبري: ياسمين صبري ووالدها متخانقين مع بعض.. فيديو

منى الشاذلى 

ومن المقرر أن ينتقل برنامج "معكم" إلى شبكة قنوات ON TV ابتداءً من أكتوبر المقبل، حيث ستتاح فرصة جديدة للجمهور لمتابعة برنامجهم المفضل.

وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من خطة التطوير البرامجي لشبكة ON TV، التي تسعى دائمًا لتقديم محتوى متميز ومثير للاهتمام.

تفاصيل البرنامج
وبرنامج "معكم" يستضيف نخبة من نجوم الفن والإعلام، ويقدم مواضيع مختلفة تلبي اهتمام الجمهور. وإنتقاله إلى ON TV يعد خطوة استراتيجية تهدف إلى توسيع قاعدة المشاهدين وزيادة التفاعل مع البرنامج على منصة جديدة.

الإعلامية منى الشاذلي الأغاني الوطنية انتصار أكتوبر برنامج معكم منى الشاذلى اليوبيل الذهبى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لجنة الحكام تصدر قرارا عاجلا ضد أمين عمر بسبب أخطاء مباراة الزمالك

فضيحة بكل المقاييس.. مذيع قناة الأهلي يوضح الموقف القانوني لمخرج لقاء الزمالك والمقاولون

مرتفع جوي يسيطر على البلاد واحذروا هذا الأمر|الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة

وفاة عادل الشوربجي رئيس لجنة الاستئناف باتحاد الكرة

مصر تدين بقوة الهجوم الإرهابي الآثم ضد القوات البحرينية

احذر الفخ .. كولر يفاجئ إمام عاشور برسالة صارمة

ميدو يكشف مفاجأة بشأن أوسوريو وحسام عبد المجيد

سبب بكاء أوسوريو في مباراة الزمالك والمقاولون العرب بالدوري

موضوعات متعلقة

منة فضالي تكشف تطورات حالة والدتها بعد العملية الجراحية

هشام خرما يكشف تفاصيل حياته الفنية والشخصية

نفختها.. أحمد الفيشاوى يطعن بدرية طلبة| شاهد

بعد انفصالهما.. من هى لورا عماد طليقة شريف منير

موعد ومكان جنازة المخرج أحمد النحاس

بعد نجاح تشارلى شابلن.. مدحت العدل: أجهز لمسرحية بطولة منة شلبي

بسبب زوجة المنتج.. مؤلف سفاح الجيزة يفتح النار على المخرج هادي الباجوري

وفاة المخرج أحمد النحاس عن عمر يناهز 73 عاما

ترشيحاتنا

صفع لقاء سويدان لميدو عادل.. سميرة محسن: لم يحدث من قبل والمسرح له قدسية|خاص

تهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف 2023 .. للأحباب وللأقارب

السيسي: المواطن يجب أن يعرف حجم الإنفاق في البنية التعليمية

بمشاركة الأهلي.. طرح تذاكر كأس العالم للأندية على موقع الفيفا

السيسي يعلن مفاجأة من صندوق تحيا مصر لـ إنشاء 17 جامعة تكنولوجية

نصف التكلفة.. السيسي : مستعد أشارك في بناء الجامعات التكنولوجية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرقة الأوبرا تفتتح موسمها الفنى بالناى السحرى

رئيس الأركان يشهد مشروع مراكز قيادة خارجى ذي مستويين بالجيش الثانى الميدانى

ليلة بكى فيها أوسوريو| الزمالك يطالب بإعادة مباراة المقاولون وإيقاف الحكم أمين عمر

بسبب استخدامه المصعد.. شركة تحرم موظفا من راتبه

فيديو

طلاق شريف منير وزوجته لورا عماد.. لماذا أعلن الخبر بشكل مفاجئ؟.. فيديوجراف

الحلو وثروت ووليد توفيق.. مني الشاذلي تفتتح الموسم الجديد من برنامجها بهؤلاء الضيوف

أغلى حلقة في تاريخ البرنامج.. كواليس استضافة عمرو أديب لـ ياسمين صبري| فيديوجراف

نفختها.. أحمد الفيشاوى يطعن بدرية طلبة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ