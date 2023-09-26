50 عاما على نصر أكتوبر.. احتفالية خاصة وحلقة استثنائية لمنى الشاذلي

احتفالًا بمرور 50 سنة على انتصار أكتوبر العظيم، تقدم الإعلامية منى الشاذلي، حلقات استثنائية من برنامجها "معكم منى الشاذلي" على قناة "ON" للاحتفال باليوبيل الذهبي لأهم نصر عسكري في تاريخ مصر.

يعود برنامج معكم منى الشاذلي في موسم عرض جديد، بعد انتقال عرضه إلى قناة "ON"، ويعرض البرنامج في نفس أيام عرضه المعتادة، وهي أيام الأربعاء والخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة العاشرة مساء.

في الحلقات يقدم "معكم" باقة من أهم وأشهر الأغاني الوطنية، التي شكلت وجدان المصريين، وسجلت لحظات النصر واحتفت بجنود مصر الأوفياء.

يشارك في هذه الاحتفالية المبهجة نجوم من كل الأجيال من مصر والوطن العربي، يقدمون فاصلا من أهم وأمتع الأغاني الحماسية في حب مصر.

تتنوع الأغاني الوطنية المقدمة بين الأغاني الكلاسيكية والشعبية وأغاني الفصحي وأغاني العامية في جو احتفالي يتناسب مع ما حققه أبناء مصر من انتصار عظيم قبل 50 عامًا.

منى الشاذلى

ومن المقرر أن ينتقل برنامج "معكم" إلى شبكة قنوات ON TV ابتداءً من أكتوبر المقبل، حيث ستتاح فرصة جديدة للجمهور لمتابعة برنامجهم المفضل.

وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من خطة التطوير البرامجي لشبكة ON TV، التي تسعى دائمًا لتقديم محتوى متميز ومثير للاهتمام.

تفاصيل البرنامج

وبرنامج "معكم" يستضيف نخبة من نجوم الفن والإعلام، ويقدم مواضيع مختلفة تلبي اهتمام الجمهور. وإنتقاله إلى ON TV يعد خطوة استراتيجية تهدف إلى توسيع قاعدة المشاهدين وزيادة التفاعل مع البرنامج على منصة جديدة.