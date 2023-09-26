عاشور: 180 مليار جنيه حجم الإنفاق على التعليم العالي خلال السنوات الماضية

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، أن هناك 180 مليار جنيه، تمت انفقها على التعليم العالي خلال السنوات الماضية، منها 50 مليار على التعليم الحكومي، والجامعات الأهلية 108 مليار جنيه.

وقد طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، بتوضيح حجم ما تم الانفاق على التعليم العالي، خلال السنوات الماضية.

وأضاف خلال كلمته بـ انطلاق فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، أن حجم الانفاق الذي تم خلال الـ 8 سنوات سواء من قبل الحكومة، أو من قبل القطاع الخاص، كان يجب أن يتم الإعلان ذلك للجمهور.