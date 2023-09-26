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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

اتحادالصناعات: إقامة معرض دائم للأحذية والمنتجات الجلدية في ليبيا خلال الشهور المقبلة

صدى البلد

   أكد جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية أنه من المقرر إقامة المعرض الدائم في ليبيا خلال الشهور القليلة المقبلة، و يطمح بأن يكون المعرض للمنتجات المصرية بشكل عام ولايقتصر على قطاع الأحذية فقط و يكون تحت شعار "صنع في مصر".

وقال إن  السوق الليبي سوق واعد جداً وفرصة أمام المصنعين المصريين من كافة القطاعات لتصدير إنتاجهم إلى ليبيا .


وقال السمالوطي فى بيان له خلال زيارة وفد من غرفة صناعة الجلود برئاسته إلى بنغازي، إن الهدف من الزيادة بخث أوجه التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، منوها بأن الزيارة شهدت لقاءات مكثفة مع عدد من المسئولين في ليبيا.


وأشار رئيس غرفة صناعة الجلود جمال السمالوطي إن زيارة الغرفة إلى ليبيا جاءت بالتنسيق والتعاون مع شركة اكسبو لاين المصرية برئاسة هاني عبدالمنعم، مشيرا إلى أن اللقاءات تضمنت لقاءً مع أمحمد عبدالقادر وزير الصناعة والمعادن في الحكومة الليبية، وتم خلاله بحث سبل التعاون المشترك، مؤكداً ترحيب ورغبة الجانب الليبي لزيادة التبادل التجاري واستيراد المنتجات المصرية في كافة القطاعات .


وأكد أنه من أبرز القطاعات التي يمكنها التصدير إلى ليبيا في الوقت الحالي، هي صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية والصناعات الغذائية و الأثاث و الصناعات الكيماوية والحبوب، مؤكداً أن المنتجات المصرية قادرة على منافسة المنتجات التركية والصينية في ليبيا بسعر مناسب وجودة عالية.
وطالب رئيس غرفة صناعة الجلود، الغرف الصناعية الأخيرة بزيارة ليبيا لبحث فرص زيادة التصدير لهذا السوق الهام، وفتح أسواق جديدة لأعضائها، بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً، مؤكدا أن المسئولين في ليبيا تعهدوا بتقديم كافة التسهيلات لرجال الصناعة المصريين لتيسير زيادة التبادل التجاري بين البلدين .
وأوضح السمالوطي أن وفد الغرفة خلال زيارته إلى ليبيا اجتمع أيضاً مع المهندس فرج خليفة ضو مدير عام شركة أبراج بنغازي القابضة.
وأشاد رئيس غرفة صناعة الجلود بالدور الذي قامت به شركة الدليل الدولي ببنغازي برئاسة أحمد الجهاني في ترتيب لقاءات الغرفة مع مسئولي الحكومة الليبية لبحث زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين.
حضر اجتماعات غرفة صناعة الجلود مع مسئولي الحكومة الليبية، جمال السمالوطي رئيس الغرفة، مصطفى علام رئيس لجنة المعارض، هاني عبدالمنعم رئيس شركة اكسبو لاين، وطارق الجمل المدير التنفيذي للشركة، أحمد الجهاني رئيس شركة الدليل الدولي ببنغازي.
 

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