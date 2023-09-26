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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. اقتحام مؤسسة كهرباء لبنان اعتراضاً على ارتفاع الفواتير

جانب من الاقتحام
جانب من الاقتحام

أفادت صحيفة النهار العربي  بأن مجموعة من المتظاهرين اقتحموا مؤسسة كهرباء لبنان في كورنيش النهر، اليوم الثلاثاء، اعتراضًا على الفواتير المرتفعة، في ظل غياب الخدمة على نحو شبه دائم.

وأشارت الصحيفة الي ان عناصر القوى الأمنية وقوات مكافحة الشغب انتشرت علي الفور داخل المؤسسة.


ونقلت الصحيفة عن  منظمات دولية ان  الدولة اللبنانية، لم تُحسن إدارة "مؤسسة كهرباء لبنان" منذ مايقرب من 30 عام ، مما يتسبب في انقطاع الكهرباء على نطاق واسع. هذه العقود من السياسات غير المستدامة والإهمال الواضح، نتيجة سيطرة النخبة على موارد الدولة والفساد المزعوم والمصالح الخاصة. 

وتعاني لبنان من انهيار كامل بقطاع الكهرباء منذ العام 2021، في خضمّ الأزمة الاقتصاديّة المستمرّة، الأمر الذي تسبب في ان أصبحت البلاد بلا كهرباء في معظم أوقات اليوم".
 

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