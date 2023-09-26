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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تزاحم أمام مكاتب الشهر العقاري ببني سويف لعمل توكيلات لدعم ترشح السيسي للرئاسة

صدى البلد

شهدت مكاتب الشهر العقاري، اليوم الثلاثاء، في محافظة بني سويف ، والتي تم تخصيصها لاستقبال وتحرير التوكيلات، لاستخراج تأييد ترشيح للرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة وخوض الانتخابات المقبلة 2024.

 وشهدت المكاتب إقبالا كبيرا  وزحاما منذ الساعات الأولي من فتح باب أبواب مكاتب التوثيق  من جانب المواطنين لتحرير التوكيلات. 

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وتوافدت أعداد كبيرة من المواطنين على مكاتب التوثيق لتحرير الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الثلاثاء، وذلك لتقديمها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك ضمن أوراق الترشح للانتخابات المقبلة، إذ إنها تعد شرطًا رئيسيًا حتى يتمكن مرشحو الانتخابات الرئاسية من خوض الانتخابات المزمع عقدها في ديسمبر المقبل.

 

وكانت مصلحة الشهر العقاري في بني سويف ، أعلنت تخصيص 5 مقار لاستقبال المواطنين الراغبين في تحرير توكيلات لمرشحي الرئاسة، وهي مكتب توثيق الضواحي بمدينة بني سويف ومكتب توثيق ببا ومكتب توثيق الفشن ومكتب توثيق ناصر ومكتب توثيق سمسطا .
 

تزاحم المواطنين ببني سويف علي الشهر العقاري
تزاحم المواطنين ببني سويف علي الشهر العقاري
تزاحم المواطنين ببني سويف علي الشهر العقاري
تزاحم المواطنين ببني سويف علي الشهر العقاري
تزاحم المواطنين ببني سويف علي الشهر العقاري
تزاحم المواطنين ببني سويف علي الشهر العقاري
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