عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ملتقى توظيفي بالشرقية يوفر 4044 فرصة عمل في 51 شركة

صدى البلد

نظمت مديرية العمل بمحافظة الشرقية  مع شركاء إجتماعيين،  ملتقى توظيفي للشباب وفر أكثر من 4044 فرصة عمل للشباب من الجنسين للعمل في 51 شركة قطاع خاص، بالتعاون والتنسيق مع جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، والإتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين  تحت رعاية  حسن شحاتة وزير العمل ، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وذلك بمقر شركة  النساجون انترناشيونال بالمنطقة الصناعية A1 بمدينة العاشر من رمضان.                                                       الملتقى وفر فرص عمل في مختلف التخصصات للعمل في نطاق محافظة الشرقية وخارجها، يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتوفير مزيد من فرص العمل للشباب من الجنسين في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى بما يساهم في تحسين مستويات معيشتهم والحد من معدلات البطالة وذلك بالتنسيق مع العديد من الجهات لتوفير تلك الفرص ومتابعتها للتأكد من شغلها والعمل في نطاق أحكام القانون. 
افتتح فعاليات  الملتقي ياسمين خميس رئيس مجموعة النساجون الشرقيون، والدكتور محرم هلال رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، والمهندس أيمن رضا  الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، والدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر المهندس ، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وهبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة ، والمهندس علاء منيع  رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، والمهندس صبحى نصر رئيس المركز الوطنى للتعليم المزدوج وأمين صندوق اتحاد المستثمرين، والمهندس خالد أبو مندور رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية، وخالد الشيخ مدير التشغيل الداخلي بالمديرية، ومحمد الشغنوبي مدير منطقة عمل العاشر من رمضان، ومجموعة من أعضاء مجلس إدارة اتحاد وجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، وممثلى وزارات الصناعة والعمل، ورئيس الجهاز التنفيذى بالمدينة ورئيس مصلحة الكفاية الانتاجية والغرفة التجارية بالشرقية،وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة وممثلى الأزهر الشريف والكنيسة، وعدد من مندوبي القنوات الفضائية والصحف  الرسمية.

وأوضح أحمد عبد الهادي وكيل المديرية؛ ان فعاليات الملتقى بدأت باستقبال راغبي العمل بالقطاع الخاص في تمام الساعة الثامنة صباحاً، ثم حفل الإفتتاح والذي بدأه الدكتور عادل اليماني المستشار الإعلامي النساجون بكلمة أكد خلالها على أهمية التدريب وثقل مهارات الشباب من أجل خوض سوق العمل وتضافر كافة الجهود للقضاء على البطالة، وأن العاشر من رمضان هي قلعة الصناعة في مصر، فمساحتها تبلغ  9220 فدان، وتعتبر أحد مناطق الجذب  الاستثمارى والصناعى فى مصر  وتم تنفيذ بها 56 ألف وحدة سكنية وجارى تنفيذ  20 ألف وحدة، وجارى تنفيذ 1026 مصنع جديد يقومون بتوفير آلاف فرص العمل وعدد كبير من المشروعات المختلفة، كما جرى استعراض فيلم وثائقى حول الإنجازات التى حققتها الدولة خلال السنوات العشر الماضية برؤية ثاقبة للقيادة السياسية والتى أسفرت عن بناء الدولة المصرية الحديثة بكافة قطاعاتها ومحاربة الإرهاب وعودة الأمن الحقيقى لكافة الأراضى المصرية.

وهنأ وكيل المديرية  الحضور والمشاركين بمناسبة الاحتفال بذكرى  المولد النبوي الشريف وانتصارات أكتوبر  المجيدة، مؤكداً ان فعاليات الملتقى تعكس صورة جديدة للتكامل المؤسسي في إطار المبادرة الرئاسية الطموحة "حياة كريمة" لتحسين نوعية الحياة، في إطار الجمهورية الجديدة.                                                                                          

وتضمنت الفعاليات كلمة لياسمين خميس رئيس مجلس إدارة مجموعة النساجون الشرقيون، والتي أشادت خلالها بجهود وزارة العمل في كافة المجالات، وأكدت بأن التعليم والتدريب هما الضمانة الوحيدة للتوظيف وبأن مصر تحتاج الى الموظف المبدع وليس الموظف التقليدى، مؤكدة بأن العمل  يأتى فى المقام الأول.                                                                         وألقى المهندس ايمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل  كلمة أشار فيها إلي جهود وزارة العمل في توفير فرص عمل حقيقية تنفيذاً لتوجيهات الوزير حسن شحاتة ؛ مضيفا أن العمالة جزء لايتجزأ من رأسمال أى مؤسسة وأن الإهتمام بالتنمية البشرية هى الضمانة الوحيدة لزيادة الإنتاج.

وخلال فعاليات الملتقى تم تكريم  أوائل طلاب الدبلومات الفنية، وعقب فعاليات الأفتتاح تفقد الحضور والمشاركين خلال جولة بأروقة الملتقى عملية تقديم الشباب على فرص العمل المتاحة بالملتقى وعمل حوار مع مندوبي الشركات والشباب من راغبي العمل عن الأجور والمزايا التي تقدمها كل شركة، كما أكد مدير المديرية أهمية متابعة المؤشرات الأولية لنتائج  الملتقى وتذليل كافة العقبات ، مشيراً إلي أن مثل هذة الملتقيات لها دور كبير في توجية الشباب لدخول سوق العمل فهي تعد البداية لحياة جديدة تحقق لهم حياة كريمة، وإختتمت فعاليات الملتقى في تمام الساعة الخامسة عصراً  بإقبال كبير من الشباب للحصول على الفرص المتاحة.

IMG-20230926-WA0212
IMG-20230926-WA0212
IMG-20230926-WA0211
IMG-20230926-WA0211
IMG-20230926-WA0210
IMG-20230926-WA0210
IMG-20230926-WA0208
IMG-20230926-WA0208
IMG-20230926-WA0207
IMG-20230926-WA0207

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضيحة بكل المقاييس.. مذيع قناة الأهلي يوضح الموقف القانوني لمخرج لقاء الزمالك والمقاولون

التعليم تكشف عن حقيقة تأجيل الدراسة في المدارس لـ 7 أكتوبر

لجنة الحكام تصدر قرارا عاجلا ضد أمين عمر بسبب أخطاء مباراة الزمالك

مصدر في لجنة الحكام يحسم الجدل حول إعادة مباراة الزمالك والمقاولون.. خاص

وفاة عادل الشوربجي رئيس لجنة الاستئناف باتحاد الكرة

احذر الفخ .. كولر يفاجئ إمام عاشور برسالة صارمة

مصر تدين بقوة الهجوم الإرهابي الآثم ضد القوات البحرينية

مفاجآت مثيرة.. خبير لوائح يحسم الجدل حول إعادة مباراة الزمالك والمقاولون| خاص

ترشيحاتنا

شاهد.. إطلاق نار على سيارة مستوطنين إسرائيلين شمال أريحا

وزيرة الثقافة: تنفيذ 162 مشروعا جديدا لإيصال الخدمات لجميع المواطنين

بث مباشر|انطلاق جلسة بناء الإنسان ضمن فعاليات الاحتفال بتفوق جامعات مصر بحضور السيسي

طاقم تحكيم غاني لإدارة مباراة الزمالك وأرتا سولار في الكونفدرالية

بعد عمان.. أمين مجلس الأمن الروسي يصل مصر في زيارة لمدة يومين

الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن جهود الدولة فى ملف الثقافة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرقة الأوبرا تفتتح موسمها الفنى بالناى السحرى

رئيس الأركان يشهد مشروع مراكز قيادة خارجى ذي مستويين بالجيش الثانى الميدانى

ليلة بكى فيها أوسوريو| الزمالك يطالب بإعادة مباراة المقاولون وإيقاف الحكم أمين عمر

بسبب استخدامه المصعد.. شركة تحرم موظفا من راتبه

فيديو

صفع لقاء سويدان لميدو عادل.. سميرة محسن: لم يحدث من قبل والمسرح له قدسية|خاص

طلاق شريف منير وزوجته لورا عماد.. لماذا أعلن الخبر بشكل مفاجئ؟.. فيديوجراف

الحلو وثروت ووليد توفيق.. مني الشاذلي تفتتح الموسم الجديد من برنامجها بهؤلاء الضيوف

أغلى حلقة في تاريخ البرنامج.. كواليس استضافة عمرو أديب لـ ياسمين صبري| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ