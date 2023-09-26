ملتقى توظيفي بالشرقية يوفر 4044 فرصة عمل في 51 شركة

نظمت مديرية العمل بمحافظة الشرقية مع شركاء إجتماعيين، ملتقى توظيفي للشباب وفر أكثر من 4044 فرصة عمل للشباب من الجنسين للعمل في 51 شركة قطاع خاص، بالتعاون والتنسيق مع جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، والإتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين تحت رعاية حسن شحاتة وزير العمل ، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وذلك بمقر شركة النساجون انترناشيونال بالمنطقة الصناعية A1 بمدينة العاشر من رمضان. الملتقى وفر فرص عمل في مختلف التخصصات للعمل في نطاق محافظة الشرقية وخارجها، يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتوفير مزيد من فرص العمل للشباب من الجنسين في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى بما يساهم في تحسين مستويات معيشتهم والحد من معدلات البطالة وذلك بالتنسيق مع العديد من الجهات لتوفير تلك الفرص ومتابعتها للتأكد من شغلها والعمل في نطاق أحكام القانون.

افتتح فعاليات الملتقي ياسمين خميس رئيس مجموعة النساجون الشرقيون، والدكتور محرم هلال رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، والمهندس أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، والدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر المهندس ، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وهبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة ، والمهندس علاء منيع رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، والمهندس صبحى نصر رئيس المركز الوطنى للتعليم المزدوج وأمين صندوق اتحاد المستثمرين، والمهندس خالد أبو مندور رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية، وخالد الشيخ مدير التشغيل الداخلي بالمديرية، ومحمد الشغنوبي مدير منطقة عمل العاشر من رمضان، ومجموعة من أعضاء مجلس إدارة اتحاد وجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، وممثلى وزارات الصناعة والعمل، ورئيس الجهاز التنفيذى بالمدينة ورئيس مصلحة الكفاية الانتاجية والغرفة التجارية بالشرقية،وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة وممثلى الأزهر الشريف والكنيسة، وعدد من مندوبي القنوات الفضائية والصحف الرسمية.

وأوضح أحمد عبد الهادي وكيل المديرية؛ ان فعاليات الملتقى بدأت باستقبال راغبي العمل بالقطاع الخاص في تمام الساعة الثامنة صباحاً، ثم حفل الإفتتاح والذي بدأه الدكتور عادل اليماني المستشار الإعلامي النساجون بكلمة أكد خلالها على أهمية التدريب وثقل مهارات الشباب من أجل خوض سوق العمل وتضافر كافة الجهود للقضاء على البطالة، وأن العاشر من رمضان هي قلعة الصناعة في مصر، فمساحتها تبلغ 9220 فدان، وتعتبر أحد مناطق الجذب الاستثمارى والصناعى فى مصر وتم تنفيذ بها 56 ألف وحدة سكنية وجارى تنفيذ 20 ألف وحدة، وجارى تنفيذ 1026 مصنع جديد يقومون بتوفير آلاف فرص العمل وعدد كبير من المشروعات المختلفة، كما جرى استعراض فيلم وثائقى حول الإنجازات التى حققتها الدولة خلال السنوات العشر الماضية برؤية ثاقبة للقيادة السياسية والتى أسفرت عن بناء الدولة المصرية الحديثة بكافة قطاعاتها ومحاربة الإرهاب وعودة الأمن الحقيقى لكافة الأراضى المصرية.

وهنأ وكيل المديرية الحضور والمشاركين بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف وانتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكداً ان فعاليات الملتقى تعكس صورة جديدة للتكامل المؤسسي في إطار المبادرة الرئاسية الطموحة "حياة كريمة" لتحسين نوعية الحياة، في إطار الجمهورية الجديدة.

وتضمنت الفعاليات كلمة لياسمين خميس رئيس مجلس إدارة مجموعة النساجون الشرقيون، والتي أشادت خلالها بجهود وزارة العمل في كافة المجالات، وأكدت بأن التعليم والتدريب هما الضمانة الوحيدة للتوظيف وبأن مصر تحتاج الى الموظف المبدع وليس الموظف التقليدى، مؤكدة بأن العمل يأتى فى المقام الأول. وألقى المهندس ايمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل كلمة أشار فيها إلي جهود وزارة العمل في توفير فرص عمل حقيقية تنفيذاً لتوجيهات الوزير حسن شحاتة ؛ مضيفا أن العمالة جزء لايتجزأ من رأسمال أى مؤسسة وأن الإهتمام بالتنمية البشرية هى الضمانة الوحيدة لزيادة الإنتاج.

وخلال فعاليات الملتقى تم تكريم أوائل طلاب الدبلومات الفنية، وعقب فعاليات الأفتتاح تفقد الحضور والمشاركين خلال جولة بأروقة الملتقى عملية تقديم الشباب على فرص العمل المتاحة بالملتقى وعمل حوار مع مندوبي الشركات والشباب من راغبي العمل عن الأجور والمزايا التي تقدمها كل شركة، كما أكد مدير المديرية أهمية متابعة المؤشرات الأولية لنتائج الملتقى وتذليل كافة العقبات ، مشيراً إلي أن مثل هذة الملتقيات لها دور كبير في توجية الشباب لدخول سوق العمل فهي تعد البداية لحياة جديدة تحقق لهم حياة كريمة، وإختتمت فعاليات الملتقى في تمام الساعة الخامسة عصراً بإقبال كبير من الشباب للحصول على الفرص المتاحة.

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