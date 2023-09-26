حزمة حوافز رئاسية للقطاع الخاص| تعرف على أهداف الدولة في هذه المرحلة

القطاع الخاص يعد أحد أهم أدوات الدولة، التي تحرص على إزالة كافة التحديات والمعوقات التي تواجهه، وإصدار القوانين والتشريعات وإتخاذ القرارات والإجراءات التي تسهل من عمل القطاع الخاص.

الرئيس السيسي في اجتماعات البنك الأسيوي للاستثمار

تمويلات جديدة للقطاع الخاص

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي- خلال مشاركته في اليوم الأول من اجتماعات البنك الأسيوي للاستثمار على مجموعة من النقاط، قائلا: "نقدر دور البنك الآسيوي والدور الذي قام به في البنية التحتية، والمستوى الذي وصل له في فترة زمنية قصيرة، وهو ثاني بنك متعدد الأطراف لمحفظة تصل إلى 100 مليار دولار وتصنيف من وكالات، وأيضًا لقيمة التموين الذي قدمه خلال السنوات الماضية".

ودعا الرئيس البنك إلى ضخ المزيد من التمويل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، حتى يساعد الدول ذات الاقتصاد الناشئ أو الضعيف، مُشيرًا إلى أن تعاون البنك مع مصر وصل إلى 1.3 مليار دولار، ونتطلع للمزيد.

وأكد الرئيس السيسي، أن جزءا كبيرا من الأموال التي أُنفقت كان نصيب القطاع الخاص فيها كبيرا، وقال: "وأنا بتكلم عن 5 آلاف شركة تقريبًًا، ومعظم المشروعات القومية التي تم تنفيذها في مصر كانت بتنفيذ من شركات القطاع الخاص"، مشددا: "حريص على أن القطاع الخاص يقود التنمية في مصر، ودي موجودة، وبنعمل إجراءات، من خلال وثيقة ملكية الدولة، وإلغاء بعض الاشتراطات والاستثناءات الخاصة بالقطاع العام، لإعطاء العدالة للجميع في هذا القطاع".

وأوضح رئيس الجمهورية، أن "النطاق الزمني اللي كنا محتاجينه لسد الفجوة الهائلة، كان القطاع الخاص المصري أو الأجنبي للتسهيل من هذه الفجوة، والإجراءات المطلوبة كانت هتاخد مدى زمني طويل، ولكننا عملنا على مدار 8 سنوات للحد من تلك الفجوة في كل القطاعات، مثل الطاقة النقل وجميع المجالات".

الدكتور وليد جاب الله

دعم الدولة منذ 8 سنوات

وتابع: "ما بذلته الدولة على مدار 8 سنوات كان كبيرًا في هذا الصدد، والدولة كانت قادرة على ذلك، وأنفقنا أموالا هائلة لبناء بنية أساسية مهمة للدولة تستطيع من خلالها أن تتقدم لآفاق ضخمة من التنمية في المجالات المختلفة".

من جانبه، قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن الدولة ‏المصرية عملت على تهيئة البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص من أجل التصدي للمعوقات ‏والمشكلات التي تواجهه.

وأضاف جاب الله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن القطاع الخاص كان يحتاج لمشروعات بينة تحتية حتى ‏يستطيع ممارسة عمله، ولكنه لم يكن ممكنا القيام بها، فمثلا من المستحيل قيام شركة تابعة لهذا ‏القطاع بإنشاء محور يعبر النيل أو نفق يعبر قناة السويس أو تهيئة أراضي لمناطق صناعية ‏وغيرهم من المشروعات الكبرى.‏

وأشار جاب الله، إلى أن ‏الدولة تصدت لمشكلات تعوق القطاع الخاص، سواء في البنية التحتية أو البنية التشريعية الداخلية، ‏فلا يمكن إجبار أي شركة على التعاون وإقامة استثمارات، مشيرا إلى أن رئاسة الرئيس ‏عبدالفتاح السيسي للمجلس الأعلى للاستثمار أعطته زخما كبيرا وقدرة وقوة دفع كبيرة للقرارات ‏الصادرة عنه، موضحا أن القرارات والتوصيات الخاصة بدعم القطاع الخاص جاءت من خلال ‏التواصل الحكومي مع المستثمرين الراغبين في العمل.

جهود الدولة لدعم القطاع الخاص

وضمن جهود الدولة لتقديم التسهيلات أمام القطاع الخاص، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال يوليو الماضي، أن اللجنة العليا للمشاركة مع القطاع الخاص وافقت في اجتماعها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على التعاقد على إنشاء وتشغيل وصيانة ٤ مشروعات تنموية جديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وطرح 17 مشروعًا آخر في مجالات الطاقة ومعالجة الصرف الصحي والصناعي.

وذلك في إطار جهود الدولة الهادفة لفتح آفاق رحبة أمام القطاع الخاص، وتعزيز مساهماته في المسار التنموي غير المسبوق، وتعظيم مشاركته في النشاط الاقتصادي، على نحو يسهم في دفع عملية الإنتاج ورفع معدلات النمو، وخلق المزيد من فرص العمل، واستكمال مسيرة تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

وأوضح الوزير، أن الآليات التي تم إقرارها في التعديلات الأخيرة لقانون "تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة" تضمنت انماطًا جديدة للتعاقد مع القطاع الخاص كالمناقصة والمزايدة المحدودة والتعاقد المباشر، والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص بدلًا من قصر طريق التعاقد على الطرح العام من خلال مناقصة أو مزايدة عامة، بما يتسق مع طبيعة بعض المشروعات وما تقتضيه الظروف الاقتصادية والاجتماعية من تنفيذ مشروعات ملحة في البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة؛ من أجل إرساء دعائم "حياة كريمة".

حزمة جديدة من الامتيازات

وقدمت الحكومة المصرية للقطاع الخاص خلال الفترة الأخيرة، مجموعة من المحفزات والامتيازات التي تساعد القطاع في لعب دور كبير في الاقتصاد المصري.

وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في فبراير الماضي، خلال جولة بمدينة 6 أكتوبر، أن زيارته وجولته بمدينة 6 أكتوبر لتشجيع القطاع الخاص"، قائلا: "الدولة على أتم استعداد لتمكين القطاع الخاصة للتوسع في الفترة القادمة، وإن "طرح الـ 32 شركة للبورصة ستتم في التوقيتات التفصيلية".

ومن جانبه، قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر تقدر دور القطاع الخاص وتعمل على دعمه عبر إجراءات مهمة لتسهيل الأعمال، حيث يتم تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة و22 قرارا صادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار بهدف تحفيز استثمارات القطاع الخاص وآليات مثل الحوافز الضريبية وغيرها لأكثر من 150 مشروعا لها أولوية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته أمس، فى فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية التى تقام حالياً بمدينة شرم الشيخ، أن الدولة المصرية حريصة على أن يقود القطاع الخاص التنمية فى مصر، لافتا إلى أهمية التخطيط والتنفيذ للمشروعات التنموية والبنية التحتية عبر التمويل منخفض التكلفة من مؤسسات التمويل متعددة الأطراف حتى لا تتزايد الأعباء المالية على الدول النامية.

جدير بالذكر، أن الدولة تحرص على دعم القطاع الخاص ومساندته وخلق المناخ الجيد له لضخ المزيد من المشروعات والاستثمارات.