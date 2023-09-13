برلمانية: توجيهات الحكومة بمنح حوافز للقطاع الدوائي تحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطني

أشادت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن منح حوافز لتعميق صناعة المواد الخام لقطاع الدواء، قائلة: "خطوة ممتازة لتعميق تصنيع الدواء محليا".

وقالت "عبد الحليم"، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن دعم الحكومة للقطاع الطبي، لا سيما ملف صناعة الدواء داخل مصر، يكفل تنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل مصر لمركز إقليمى كبير فى صناعات الأدوية واللقاحات، علاوة على أن توطينها يحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطنى.

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وشددت عضو صحة البرلمان على ضرورة استمرار الحكومة فى سياساتها لتقديم المزيد من الحوافز التشجيعية لمستثمري القطاع الدوائى، لا سيما بعد النجاحات الكبيرة التى حققها القطاع الخاص الصناعى الذى يعمل فى مجال الصناعات الدوائية.

وأكدت أن مصر أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية فى عالم صناعة الأدوية، ما يؤهلها لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف أصناف الدواء.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا أمس، الثلاثاء، لبحث سبل تعميق صناعة الأدوية وزيادة التصدير، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض رؤية غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية للتحديات التي تواجه القطاع الدوائي في مصر، ومقترحات سبل حلها، والمتضمنة مقترحات تعميق صناعة الدواء محليًا مثل صناعة الخامات، والمستحضرات الحيوية، وأدوية السرطان والهرمونات وألبان الأطفال، وغيرها من الصناعات، بما يقلل من الفاتورة الاستيرادية.